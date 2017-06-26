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Московский листок

Посмертная картина Дали: его эксгумируют по иску гадалки на картах Таро

Опубликовано 26.06.2017 в разделе комментариев 0

искусство испания сюрреализм эксгумация
Посмертная картина Дали: его эксгумируют по иску гадалки на картах Таро

Суд в Мадриде разрешил эксгумировать тело знаменитого художника Сальвадора Дали, чтобы взять образец для проведения анализа на отцовство. Как сообщает "Би-би-си", женщина 1956 года рождения заявила, что у ее матери в 1955 году был роман с сюрреалистом.  

Впервые Мария Пилар Абель Мартинез, которая родилась в Жироне и занимается гаданием на картах Таро, заявила о возможной родственной связи с Дали еще в 2015 году. Ее мать работала горничной в доме по соседству со знаменитым художником. 

В 1955 году она переехала и вышла замуж за другого человека, но, по словам Мартинез, мать неоднократно говорила ей, что ее отцом является Сальвадор Дали. 

"Мне только усов не хватает", - приводит El Mundo слова Мартинез, намекавшей на внешнее сходство. 

Суд выяснил, что не осталось никаких личных вещей Дали, которые можно было бы использовать для генетического анализа. В связи с этим решено провести эксгумацию тела художника, который скончался в 1989 году в возрасте 85 лет. Он был похоронен в своем родном городе Фигерас в Каталонии. 

В 1955 году, когда у него якобы был роман с соседской горничной, Дали был женат на родившейся и выросшей в России Елене Дьяконовой, которая вошла в историю под именем Гала. У пары не было детей. 

Фигурантом дела будут официальные власти Испании, так как Дали написал завещание в пользу государства.

- А что? - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - всё вполне в стиле самого сюрреалиста, ведь доказательство зарождения жизни по его воле обращается в погружение как раз туда, где жизни быть не может (этакая им же излюбленная тема закольцованности бытия/небытия), в могилу, и то, что праху великого мистификатора и художника не дают покоя - тоже в духе Дали, он-то, кстати, был тоже чрезвычайно склочным и щепетильным в вопросах авторских прав, имиджа и прочей атрибутики частной собственности, мог судиться с американским журналом из-за негативной для него публикации и добиваться там опровержения, при этом приходил в редакцию с двойником-карликом, но вот, кажется, теперь ничего в плане "копии", только в лице этой гадалки, и выдумывать не надо, кошмары атомного и плотского распада, которые так часто воображал и рисовал Дали, придут к нему после смерти...



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