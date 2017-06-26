Силовигарх Сечин не слезает с Евтушенкова: арестованы акции АФК "Система"

АФК "Система" получила от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Башкирии. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Арест наложен на принадлежащие АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС", 100% акций в уставном капитале АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций в уставном капитале АО "БЭСК" на основании судебного акта Арбитражного суда Башкирии.

Это обеспечение требований по иску "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданному в мае 2017 года.

"Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые, помимо ареста акций, ограничивают право АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на получение дохода по арестованным ценным бумагам. Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава", - говорится в сообщении.

Корпорация не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными.

В заявлении говорится, что стоимость активов АФК "значительно превышает сумму убытков, якобы понесенных истцами и предъявленных ими к взысканию", кроме того, АФК обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала".

Как пишут "Ведомости", ранее председатель правления АФК "Система" Михаил Шамолин заявил, что корпорация может привлечь третью сторону для разрешения конфликта с "Роснефтью".

"Роснефть" считает, что "Башнефть" потеряла 170,6 млрд рублей при реорганизации структуры собственности в 2013-2014 годах. Истцы указывают, что реорганизация имела "экономически крайне отрицательные для "Башнефти" итоги".

АФК "Система" не раз заявляла о полной несостоятельности иска, Шамолин считает, что позиция "Системы" безупречна и она сможет доказать свою правоту в суде.

Судебное заседание по существу иска назначено на 27 июня. Ранее "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке. После этого заявления акции компании начали дорожать.

В мае 2017 года "Роснефть" и "Башнефть" подали иск к АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, понесенных, по мнению истцов, в связи с реорганизацией компании "Башнефть". Позже размер требований был увеличен до 170,6 млрд рублей. В конце мая к иску присоединилась Республика Башкортостан.

АФК "Система" считает требования "Роснефти" и "Башнефти" нелегальными и необоснованными и заявляла, что намерена отстаивать свои интересы всеми законными способами. Заседание по иску "Роснефти" началось в арбитраже Башкирии 6 июня.

С 2005-го по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, потом была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" купила "Роснефть" за 329,7 млрд рублей. Позднее она стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

Правда, спустя немного времени, в том же 2016-м году сама "государственная собственность", а точнее Роснефть - стала продавать акции иностранцам и в результате совет директоров Роснефти (которая в лице Сечина пеняла Евтушенкову на то, что он не почину замахнулся приватизировать Башнефть) - выглядит таким образом, что помимо РФ решают, что делать с российской нефтью граждане "санкционнных" стран.

Так вот эти-то господа-силовигархи вроде продавца всенародных богатств недр Сечина запрещали Евтушенкову ковыряться в недрах Башкирии? Хотя он-то гражданин РФ, хотя бы...

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