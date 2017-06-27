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Московский листок

Сталин опередил в этом рейтинге Пушкина и Путина

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 1

путин рейтинг
Сталин опередил в этом рейтинге Пушкина и Путина

Опрос провел Левада-центр, данные публикует «Интерфакс». Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа, поэтому сумма всех ответов превышает 100%.

На первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов россияне поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали 38% опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34% голосов. 

32% россиян назвали самым выдающимся человеком Владимира Ленина и 29% — Петра I.

В 2012 году жители России назвали в своих ответах тех же людей, но тогда те получили другое количество голосов. Так, на первом месте шел Сталин (42%), затем — Ленин и Петр I, набравшие по 37% голосов. Пушкин и Путин занимали четвертое и пятое места соответственно (29 и 22%).

Вспоминается старинный анекдот: лежат в мавзолее Ленин со Сталиным, вдруг шум-гам-грохот...

- Что там такое, Иосиф Виссарионович?

- Похоже, Хрущев с раскладушкой лезет.

Ошибся, не Хрущев...

Я очень хорошо себе представляю, что сделали и Сталин, и Ленин, и Пушкин, и Петр Первый. А вот что сделал такого Путин, чтобы ставить его рядом с этими великими людьми?

Пушкин, по сути, создал современный русский литературный язык - Путин же лишь обогатил его парой крылатых выражений вроде "мочить в сортире" или "обрежем, чтобы не выросло".

Петр Великий прорубил окно в Европу и основал Петербург - Путин окно в Европу скорее заколотил, а в Петербурге разве что родился. Тоже, конечно, достижение... Вполне достаточное, кстати, чтобы занимать крупную государственную должность.

Ленин основал первое в мире государство рабочих и крестьян и написал 55 томов. Путин это государство только лишь унаследовал, причем в прямом смысле - был назначен преемником Ельцина. Что до трудов Путина, то вспоминается только кандидатская диссертация "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)". Да и в той 16 страниц из 20 в ключевой части были либо дословно либо с минимальными изменениями взяты из классиков стратегического планирования Кинга и Клиланда...

Сталин, как известно, выиграл самую великую войну в истории и "принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой". Путин тоже, конечно, выиграл две войны - в Грузией и Чеченской республикой. Но сравнивать эти победы с войной 41-45 годов как-то даже язык не поворачивается. Что до атомной бомбы, то стратегический потенциал России при Путине скорее сократился, мы отказались от зарубежных военных баз и потеряли Украину - правда, взамен приобрели Крым и часть Донецкой и Луганской областей.  Но все равно со сталинскими ударами сравнивать как-то не получается.

 Но, как видим, в общественном мнении роль Путина все возрастает. Еще пара лет, и он обгонит не только Ленина, но и Сталина с Пушкиным.

И тогда его с полным правом можно будет провозглашать императором. В Стране дураков...

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!Q!Q!--TOT--JIDU!& написал 27.06.2017 01:18
-Таки хорошая страна у нас, но населена бы-длом и дураками... То таки да... А если абарзоваными - то таки вообще -здец!
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