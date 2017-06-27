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Московский листок

"Повар Путина" получит четверть сирийской нефти и газа

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 1

"Повар Путина" получит четверть сирийской нефти и газа

Компания «Евро Полис», связанная с миллиардером Евгением Пригожиным, которого называют человеком из ближнего окружения Владимира Путина, может получить 25% газа и нефти, добытых на отвоеванной у террористов территории Сирии, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, меморандум о сотрудничестве был заключен во время визита в Россию в декабре 2016 года министра нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганема. Согласно документу, ООО «Евро Полис» обязуется освобождать захваченные противниками режима нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры, а затем их охранять.

При этом доля «Евро Полиса» в добыче нефти и газа составит 25%. Расходы на боевые действия, превышающие эту сумму, будут возмещаться отдельно. Меморандум подписан сроком на 5 лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Евро Полис» зарегистрирован 13 июля 2016 года в городе Красногорске Московской области. Единственный работник – генеральный директор, уставной капитал 10 тысяч рублей, контактного номера телефона, сайта и адреса электронной почты нет. Никакой видимой деятельности с момента создания до декабря 2016 года общество не вело. Все изменилось в январе 2017 года, когда генеральным директором структуры стал вышедший на пенсию боец СОБР и оперативник Олег Ерохин, который ранее служил с действующим начальником службы безопасности миллиардера Евгения Пригожина Евгением Гуляевым.

В январе 2017 года единоличным собственником «Евро Полиса» стало ЗАО «Нева», генеральным директором которого является Валерий Чекалов. Он же является генеральным директором и формальным собственником ООО «Коллектив-Сервис». Номера телефонов «Коллектив-Сервиса» совпадают с контактами двух десятков связанных с Евгением Пригожиным компаний: начиная от «Магазина купцов Елисеевых» и «Музея шоколада» и заканчивая давно прогоревшими «Блиндональт-инвест» и «Блиндональтсом». В мае 2017 года уставной капитал компании вырос с 10 тысяч до 3 миллионов рублей, а ее филиал регистрируют в Дамаске в Сирии. Вместе с этим в ООО «Евро Полис» сменились основные коды экономической деятельности с оптовой и розничной торговли на добычу нефти, газа, угля, бурение и другие сопутствующие виды производств.

"Если подписанный в Москве меморандум будет подкреплен или уже подкреплен юридически обязывающим документом, то «Евро Полис» – российское коммерческое общество – видимо, примет на себя обязательство вести военные действия на территории другой страны в интересах местного правительства и государственных корпораций. Это далеко выходит за обычные границы применения частных военных и охранных компаний в мировой практике", - отмечает издание.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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телезритель написал 27.06.2017 10:26
Кто будет погибать за прибыли этого повара?Горячие южные парни? Не думаю.
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