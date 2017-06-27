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Московский листок

Пивовары предложили запретить продажу крепкого алкоголя после 21.00

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 0

Пивовары предложили запретить продажу крепкого алкоголя после 21.00

Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции подготовил новую версию закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя в котором предлагается расширить временные ограничения на торговлю крепкими спиртными напитками и вином, пишет газета Коммерсант.

Согласно документу, торговлю крепким алкоголем предлагается запретить с 21.00 до 9.00. Для себя пивовары предлагают оставить действующие ограничение - с 23.00 до 8.00. Более того, из документа следует, что субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного запрета. Кроме того, пивовары предложили вернуть пиво на рынки и на спортивные объекты. От возобновления торговли пивом в ларьках и киосках решено было отказаться.

Производители водки и вина с такой инициативой пивоваров не согласны. В Союзе производителей алкогольной продукции выступили за единый подход к регулированию алкоголя. «Правила должны быть одинаковы для всех», - отметил председатель правления союза, который объединяет крупнейшие водочные компании страны, Дмитрий Добров.

 



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