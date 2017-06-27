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Московский листок

Правительство потребовало от "Роснефтегаза" финансовую информацию

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 0

Правительство потребовало от "Роснефтегаза" финансовую информацию

Правительство потребовало от «Роснефтегаза» систематически предоставлять данные об остатках средств на счетах, об акциях, которыми владеет, и инвестпрограмме, сообщает газета «Ведомости», со ссылкой на письмо директора департамента экономики и финансов правительства Владимира Сидоренко.

Получить хотя бы информацию от «Роснефтегаза» – уже большой прогресс, признался изданию федеральный чиновник. Чиновники давно бьются за дивиденды, собранные в госхолдинге, председателем совета директоров которого является главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

"Роснефтегаз" – это прослойка, через которую правительство владеет 50% «Роснефти», 10,9% «Газпрома», 27,63% «Интер РАО». Их дивиденды, причитающиеся государству, оседают в холдинге, и бюджету он должен отдавать лишь половину чистой прибыли. С 2015 года правительство разрешило «Роснефтегазу» не составлять и не публиковать отчетность.

В 2013 году «Роснефтегаз» отдал в бюджет 40,2 миллиарда рублей при чистой прибыли в 160,9 миллиарда, в 2014 - 30,1 миллиарда рублей дивидендов из 184 миллиардов чистой прибыли, в 2015 — 36 миллиардов при прибыли 149,4 миллиарда, а в 2016 — лишь 18 миллиардов рублей, что составляет примерно 12% прибыли.

Издание отмечает, на прошлой неделе что глава правления «Роснефтегаза» Игорь Сечин заявил, что «все решения по "Роснефтегазу" принимает правительство». «Сколько оно скажет, столько и будем платить», — отметил Сечин.

По оценке Райффайзенбанка, на конец 2016 г. на счетах «Роснефтегаза» скопилось около 544 млрд руб. В конце прошлого года, отвечая на вопрос не стоит ли изъять эти деньги, Путин заявил, что это резерв, который финансирует приоритеты, о которых правительство забывает. Но эта сумма в разы больше инвестпрограммы госхолдинга, отмечает издание.

 



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