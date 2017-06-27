Росстат: треть российских организаций являются убыточными

Доля убыточных организаций в России в период с января по апрель текущего года не изменилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составила 33,5%, сообщил Росстат.

По данным ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций за отчетный период составил в действующих ценах 3,22 трлн руб При этом 30,9 тыс. организаций получили совокупную прибыль в 4,052 трлн руб., еще 15,6 тыс. организаций имели убыток в размере 827,8 млрд руб.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-апреле составила 37,3%, в обрабатывающих производствах - 31,8%. В строительстве убыточными оказались 34,7%.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-апреле понесли убытки 26,6% компаний; в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 18,3%.