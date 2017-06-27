Как москвичи остановили и Мосгорнаследие "приостановило" снос ДК Серафимовича

Первыми вчера пришли новости от наших товарищей, которые утром, по зову жителей с Тишинки, рванули к месту событий, потом появилось даже видео в Сети. Действительно, наглым ковшом реновации (или какая у них на этот раз оправдательная программа?) ломают конструктивизм. Лена Ткач, люди из Архнадзора - буквально живым щитом этот снос остановили, хотя зданию нанесён уже существнный ущерб.

Никакие московские СМИ (которые все собянинские, конечно же) - никак не реагировали на события. Но заговор молчания прорвали федеральные каналы - даже НТВ дал новость... О том, что снос остановили не москвичи, не муниципальные депутаты, а... Мосгорнаследие. Представителей которого, конечно же, не было на месте вандальных событий.

И вот, к вечеру, как и полагается ей по названию, собянинская "Вечерняя Москва" выдаёт такую новость, которую просто грех не процитировать всю:

"Представители Мосгорнаследия сообщили, что здание дома культуры имени Серафимовича, которое расположено в Среднем Тишинском переулке, владении 5/7, строении 1, не является объектом культурного наследия. Как отметили в ведомстве, 22 июня в департамент поступило заявление от граждан о включении этого строения в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

– В настоящее время заявление принято Департаментом к рассмотрению, о чем направлены уведомления заявителю, в Москомархитектуру, Префектуру ЦАО, ООО «Промышленное предприятие «ТАЛКАЛЕГПРОМ», в ОАТИ и в Мосгосстройнадзор, включая требования о необходимости исключить проведение работ, способных нанести вред объекту. Правообладателю, в свою очередь, направлено предписание о приостановке работ на объекте, – подчеркнули в департаменте.

Специалисты ведомства рассмотрят заявление граждан, привлекут независимых экспертов Научно-методического совета при Мосгорнаследии к оценке здания, и после этого решат, включать или не включать постройку в число объектов культурного наследия. Об этом сообщается на сайте департамента."

То есть, снос-то Дон-строй начал как бы по закону (пока заявление жителей будут рассматривать, подано-то оно только что). Не памятник же - как сказало Мосгорнаследие. Да какие там лохи работают? Это же явный конструктивизм, имеющий мировую ценность - только вот английские особняки, выполненные в этом же стиле, почему-то не сносят, а наши ублюдки, не помнящие ни родства, ни культурной ценности того, где росли - сносят. Ну, а кто такой Дон-строй - Москва прекрасно знает. Как он строил Триумф-палас, и сколько на этой стройке погибло рабочих - тоже те, кто занимался вопросом, помнят замечательно. Однако у крупного капитала, где имеются сверхприбыли - аппетит приходит во время еды. Вот и на углу Садового кольца и Долгоруковской башня-недовысотка стояла с начала кризиса 2008-го лет пять необлицованная. Почему? Да потому что и у этих буржуев кредиты закрылись, закончились - возобновили облицовку и достройку здания только в 2013-м.

Но как - откуда берутся эти "ковши" ненасытных стройкоропораций? Вы спросите об этом не в Мосгорнаследии - структуре как раз выдающей им ордера на снос, а в мэрии.

Ну - дом культуры это же явный атавизм социализма. Какието пьески там кто-то играет. Зачем? Какую и кому это приносит прибыль? Только убытки городу - всё той же мэрии, которая тратит на плитку и прочий дизайн миллиарды, а на культуру в домах культуры - копейки.

Да и что такое конструктивизм для нынешних хозяев столицы? Так, стиль побеждённой диктатуры пролетариата... Потому культурным наследием архитектура проигравшего класса быть не может. Зато тут можно построить элитного жилья много - да ещё под шумок реновации. Дон-строй этим как раз и занимается.

Что это, как не точечная застройка, которую якобы запретил Собянин, когда пришёл на место Лужкова?

Это грубое рейдерство. Причём, если вспомнить, как сносили ещё один памятник конструктивизма на Яузском бульваре - Мосгорнаследие сейчас только потянет время, а слом-то они продолжат, наплевав на москвичей. Это же их, местных детишки ходили и ходят в этот ДК, это ИХ культуры дом, но не буржуазной. А надо тут построить инфраструктуру для другой, элитной жизни - фитнесы, салоны красоты. И грести прибыли!

ДК Серафимовича, красного летописца Гражданской войны - и звучит-то враждебно в ушах нынешних хозяев. Как переименовать решили в Ленинграде Пролетарскую Диктатуру, так и Серафимович - недружелюбно звучит. Вот дом на улице Серафимовича заселить новой элитой - это можно. А ДК Серафимовича не нужен уже никому.

Да, для москвичей это победа - что остановили снос. Но, судя по рупорам мэрии - то, что можно остановить, можно потом и "приостановить", то есть - продолжить. Именно летом подобные преступления на культурном фронте вершил и Лужков, и продолжает Собянин. Зачем ему дома пролетарской культуры?

Ему желательно под ковш реновации пустить побольше "отживших" зданий советской инфраструктуры.

Его надо сейчас и по очень явному поводу призвать к ответу - и никакими тут экспертизами эти, в Мосгорнаследии, не отбоярятся!

Идти к мэрии и спрашивать лично Собянина - как он допустил такой вандализм и какова судьба здания!

А то - это ж только начало. Ломать пойдут все конструктивистские ДК - места они больно много занимают, а пользы в казну города не приносят никакой.

И пока мэрия с её служками из "наследия" суетятся - надо подписывать петицию об отзыве Собянина с поста, на котором он наносит Москве зримый вред.

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ

Это не отменяет и прямого диалога - если он осмелится ответить.

Но ДК, скорее всего, как и десятки раз до этого - ломать продолжат. И стоит там дежурить.





Дмитрий Чёрный, потенциальный муниципальный депутат, район Красная Пресня