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Московский листок

Мэр Балашихи ушел в отставку, но отношения власти и ОПГ навряд ли от этого изменятся

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 3

криминал власть подмосковье
Мэр Балашихи ушел в отставку, но отношения власти и ОПГ навряд ли от этого изменятся

«27 июня глава городского округа Балашиха Е.Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян», - сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

Надеюсь, что это как-то связано с делом "пьяного мальчика". Еще больше надеюсь, что это связано с тем, о чем я писал "по горячим следам".

"Никто ведь не сомневается, что в Балашихе действует одна из самых сильных ОПГ, это факт и это не обсуждается. А почему в непосредственной близости от Москвы, от средоточия высшей власти, открыто действует ОПГ? Причем именно открыто - все знают, и никто не сомневается, что ОПГ могла оказать влияние на следствие. Это разве не самое важное во всей этой печальной истории?"

О "пьяном ребенке". Методика отвлечения внимания на негодный объект

Давайте говорить прямо и открыто - реальная власть во многих городах Подмосковья принадлежит не номинальным "властям", а организованным преступным сообществам. Что и было наглядно продемонстрировано на несущественном в глобальном масштабе событии - случайной гибели мальчика и невероятным обстоятельствам расследования этого несчастного случая. Да, это был несчастный случай, но привел он к удивительному "открытию" - в Балаших, а шире в Подмосковье, а еще шире и во всей России экспертизой, следствием, судом можно вертеть как угодно. И как бы правоохранительная система выдает гражданам вердикты типа "погиб Максим, да и хрен с ним". И в неравной борьбе с весьма даже не выдающимся представителем ОПС даже офицер Росгвардии - это простой "терпила". 

Тут нет даже очевидных злодеев. Но есть государственная система, опирающаяся на криминал. "Все животные равны, но некоторые равнее".

Вы не задумывались, куда делся криминал 90-х? Все эти "люберецкие", "химкинские", "балашихинские"? 

Никуда не делись, просто выросли и остепенились. Два десятка лет - срок солидный. Люди растут. 

Или кто-то полагает, что бандитов 90-х кто-то сменил на "боевом посту"? Да еще и выросли в чинах и должностях "штемпы", которых расставляли старые паханы не только в "ментовке", но и в органах власти местного разлива. Да и сами "пацаны" заняли позиции в разных выборных и невыборных органах. Бывший президент Украины в юности срывал шапки в общественных сортирах, а вполне действующие представители органов власти и управления в РФ - они что, из другого теста?

Вслед за "мальчиком" вкрылся скандал со свалкой в Балашихе. А кто у нас крышует мусорный бизнес, как не "пацаны"? И разве в Балашихе одной? В Химках проломили голову Фетисову разве не из-за свалки на Левобережной?

Евгений Иванович Жирков, глава городского округа Балашиха, экс-глава городского округа Железнодорожный, строительный олигарх регионального масштаба и, как пишут, фигурант ряда криминальных историй, связанных с местной ОПГ, откатами от предпринимателей, махинациями с недвижимостью и т. д.

В июле 2011 года в «Новой газете» была опубликована статья, в которой сообщалось о продаже недвижимости в городе Железнодорожном, по ценам ниже рыночных, фирмам, контролируемым семьёй Евгения Жиркова. Кроме того, утверждалось, что на дочь и жену Жиркова было оформлено более 10 компаний, занимающихся сдачей в аренду собственных площадей. После публикации статьи Жирков вместе с женой и сыном обратились в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовали взыскать с Новой Газеты 1,6 млн рублей и выступить с опровержением материалов, изложенных в статье. В 2012 году Басманный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска.

В декабре 2016 года на YouTube было опубликовано видео, в котором человек, похожий на Евгения Жиркова, якобы занимается распределением наличных денег между своими приближёнными и обсуждает вопросы поборов с предпринимателей. По утверждению сайта «Преступная Россия» Жирков распределяет коррупционные деньги между между чиновниками и уголовным авторитетом Анатолием Петровым, оставляя себе 25 %. Подлинность видеозаписи была подтверждена экспертами Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве Юстиции России.

Напомню, сейчас 2017 год, середина. И что, все предыдущие годы это не был известно правоохранительным органам и структурам администрации, ведающим кадровыми вопросами?

Или ничего не было известно о делах бывшего химкинского мэра Стрельченко? О двух уголовных делах его преемника Шахова? Ничего не было известно про бывшего министра финансов областного правительства Кузнецова? 

Или кому-то ничего не известно было вот про эти материалы,  опубликованные в 2009 году и ни разу не опровергнутые? И даже наоборот, сыгравшие свою роль в судебном деле губернатора Московской области против ФОРУМа.мск. 8 лет прошло, однако.

О коррупции в правительстве Московской области (к сведению Генеральной прокуратуры РФ)

О коррупции в правительстве Московской области (к сведению Генеральной прокуратуры РФ) ч.2

О коррупции в правительстве Московской области (к сведению Генеральной прокуратуры РФ) ч.3 

О коррупции в правительстве Московской области (к сведению Генеральной прокуратуры РФ) ч.4

Ну так пробежимся по фамилиям фигурантов расследования, которое, конечно, не идет ни в какое сравнение с расследованием уточек на даче у Медведева. И ответим себе на простой вопрос - в системе отношений власти и ОПГ в Подмосковье что-либо изменилось за эти годы?

Ну да, вот мэр Балашихи ушел в отставку...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 3
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пять
15 написал 27.06.2017 13:04
"отношения власти и ОПГ" - власть, это и есть ОПГ. А ЦК ОПГ находится в кремле.
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Re: Никакой отсебятины, никаких кустарных прожектов
москвАч написал 27.06.2017 12:46
Вы предлагаете Баранову удалить эту статью?
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Капитализм улучшению не подлежит
Sergo написал 27.06.2017 12:41
Тут вопрос не в кадрах, не в организованной преступности, не в коррупции. Это все ВТОРИЧНЫЕ формы проявления сущности капитализма, СЛЕДСТВИЯ навязанных советским людям свихнувшимися партийными ДЕГЕНЕРАТАМИ "экономических реформ". Это с их подачи голосила перестроечная "академическая" ШПАНА о преимуществах "рынка", о необходимости "конкуренции", об усилении роли товарно-денежных отношений, о "демократии", о всяческих "свободах" (первой из которых является "право" на частную собственность, на паразитизм).
Выход только один. Ликвидация ПРИЧИН экономической разрухи и оскотинивания общества - "священного и неприкосновенного права частной собственности" с последующим интегрированием всей экономики в ЕДИНЫЙ народнохозяйственный комплекс с равенством труда и равенством платы. Никакой отсебятины, никаких кустарных прожектов в деле, касающемся судеб миллионов людей быть не должно.
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