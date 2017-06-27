Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 5

Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия

Президент России Владимир Путин опередил главу США Дональда Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра Rew Research Center.

Так, согласно результатам исследования, к Путину с доверием относятся 27% участников опроса, к Трампу — 22%. Самым высоким доверием Путин пользуется у жителей Вьетнама (79%), Филиппин (54%), Танзании (51%), Греции (50%). Меньше всего доверяют российскому президенту Иордания (2%) и Польша (4%).

О доверии американскому лидеру заявили жители Филиппин (69%), Нигерии (58%) и Израиля (56%). Не доверяют президенту США в Мексике (5%) и Испании (7%).

Подавляющее большинство участников исследования называли Трампа высокомерным (75%), нетерпимым (65%) и даже опасным (62%). В то же время 55% опрошенных назвали американского президента "сильным лидером", еще 39% считают его "харизматичным".

Самый высокий рейтинг мирового доверия оказался у канцлера ФРГ Ангелы Меркель – ее поддержали 42% опрошенных.

Исследование проводилось среди 40 000 человек в 37 странах на всех пяти континентах.

Материалы по теме: Сталин опередил в этом рейтинге Пушкина и Путина

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: А как нав Украине?
вася написал 27.06.2017 13:37
На украине путина любят. Уверен на все 100. Потому и цифры не показывают.Более того,если бы завтра произошло объединение двух стран- народ бы ликовал как в Крыму,ведь вернулись в "родную гавань". Очень эффективно работает РТВ. Спад любви к путину произойдет через год -два,когда нефть уйдет к 9 долларам за баррель и олигархи отправят путина в Гаагу.
Ответить
"Меньше всего доверяют российскому президенту Иордания (2%) и Польша (4%)".
Григорьич написал 27.06.2017 13:31
Не знаю, что там с королевством Иордания, но насчет "популярности" любого российского деятеля в Польше можно было и не сомневаться.
Это идет, наверное, еще со времен Ивана Сусанина.
Никак не могут нам простить той "экскурсии по заповедным местам"...
А уж "польское восстание" XIX века, инспирированное англичанами - как и многие другие события - никак не добавили дружелюбия "ляхов".
Ответить
А как нав Украине?
Учетчик написал 27.06.2017 13:11
Интересно, сколько у кого на-в Украине?
Ответить
(без названия)
стоик797 написал 27.06.2017 13:05
Пропагандисты совсем чувство реальности потеряли?
Сколько десятков человек в Танзании вообще слышали о существовании карликового Самца?
Ответить
(без названия)
оченьлюбопытный написал 27.06.2017 12:59
Как Трампа назвали не очень интересно,а вот как Путина обозвали узнать было бы интересно.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваше отношение к Роскомнадзору:
Результаты
Интернет-ТВ
Орёл. Очередная антигубернаторская акция
Орёл. Очередная антигубернаторская акция
27.06.2017
Бессмертие человека. Мы не мозг!
Бессмертие человека. Мы не мозг!
27.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия (5)
Мэр Балашихи ушел в отставку, но отношения власти и ОПГ навряд ли от этого изменятся (3)
Росстат: треть российских организаций являются убыточными (0)
Снос ДК Серафимовича продолжается вопреки "приостановке" вандализма Мосгорнаследием (2)
Честно о трудном (4)
Правительство потребовало от "Роснефтегаза" финансовую информацию (1)
Пивовары предложили запретить продажу крепкого алкоголя после 21.00 (2)
"Повар Путина" получит четверть сирийской нефти и газа (3)
Орёл. Очередная антигубернаторская акция (3)
Сталин опередил в этом рейтинге Пушкина и Путина (32)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жалкое подражание великому Навальному (о коррупции в Подмосковье)
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Двое занемогли : Эрдоган и Навальный
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Путин : "Моя работа была связана с нелегальной разведкой..."
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Полицейские охраняющие дом Марин Ле Пен качают права
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss