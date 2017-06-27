Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия

Президент России Владимир Путин опередил главу США Дональда Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра Rew Research Center.

Так, согласно результатам исследования, к Путину с доверием относятся 27% участников опроса, к Трампу — 22%. Самым высоким доверием Путин пользуется у жителей Вьетнама (79%), Филиппин (54%), Танзании (51%), Греции (50%). Меньше всего доверяют российскому президенту Иордания (2%) и Польша (4%).

О доверии американскому лидеру заявили жители Филиппин (69%), Нигерии (58%) и Израиля (56%). Не доверяют президенту США в Мексике (5%) и Испании (7%).

Подавляющее большинство участников исследования называли Трампа высокомерным (75%), нетерпимым (65%) и даже опасным (62%). В то же время 55% опрошенных назвали американского президента "сильным лидером", еще 39% считают его "харизматичным".

Самый высокий рейтинг мирового доверия оказался у канцлера ФРГ Ангелы Меркель – ее поддержали 42% опрошенных.

Исследование проводилось среди 40 000 человек в 37 странах на всех пяти континентах.

Материалы по теме: Сталин опередил в этом рейтинге Пушкина и Путина