Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия

Президент России Владимир Путин опередил главу США Дональда Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра Rew Research Center.
Так, согласно результатам исследования, к Путину с доверием относятся 27% участников опроса, к Трампу — 22%. Самым высоким доверием Путин пользуется у жителей Вьетнама (79%), Филиппин (54%), Танзании (51%), Греции (50%). Меньше всего доверяют российскому президенту Иордания (2%) и Польша (4%).
О доверии американскому лидеру заявили жители Филиппин (69%), Нигерии (58%) и Израиля (56%). Не доверяют президенту США в Мексике (5%) и Испании (7%).
Подавляющее большинство участников исследования называли Трампа высокомерным (75%), нетерпимым (65%) и даже опасным (62%). В то же время 55% опрошенных назвали американского президента "сильным лидером", еще 39% считают его "харизматичным".
Самый высокий рейтинг мирового доверия оказался у канцлера ФРГ Ангелы Меркель – ее поддержали 42% опрошенных.
Исследование проводилось среди 40 000 человек в 37 странах на всех пяти континентах.
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вася написал 27.06.2017 13:37
Григорьич написал 27.06.2017 13:31
Это идет, наверное, еще со времен Ивана Сусанина.
Никак не могут нам простить той "экскурсии по заповедным местам"...
А уж "польское восстание" XIX века, инспирированное англичанами - как и многие другие события - никак не добавили дружелюбия "ляхов".
Учетчик написал 27.06.2017 13:11
стоик797 написал 27.06.2017 13:05
Сколько десятков человек в Танзании вообще слышали о существовании карликового Самца?
оченьлюбопытный написал 27.06.2017 12:59