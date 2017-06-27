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Московский листок

Импорт лекарств в РФ превысил экспорт в 14 раз

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 3

Импорт лекарств в РФ превысил экспорт в 14 раз

Объемы импорта фармацевтической продукции в Россию в 2016 году составили $8,9 млрд, при этом объемы экспорта препаратов за аналогичный период составили $635 млн., сообщает RNS со ссылкой на отчет компании Deloitte. Таким образом, импорт лекарств в РФ более, чем в 14 раз превысил экспорт.

По данным аналитиков, около 80% объема импорта приходится на страны Европы — в первую очередь на Германию и Францию.

При этом, основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов является страны бывшего СССР

Отмечается, что в 2016 году реализация российских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных — только на 6%. В среднем по итогам 2016 года отечественные препараты стоили дешевле импортных в 3,6 раза. Средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 руб., импортного — 253 рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Лис написал 27.06.2017 15:10
У ублюдочного "русского мира" кроме рабской идеологии ничего своего не может быть в принципе.Православный концлагерь может предложить абсолютному большинству только жизнь в беспросветной нищете и нич79
его более.
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(без названия)
А.Каммерер написал 27.06.2017 14:56
Ничего удивительного - все лекарства, которые действительно лечат, везут в Россию из за рубежа. Даже то, что производится под грифом: сделано в России, на самом деле изготовлено из действующих субстанций, китайского или индийского производства. А возможности медицины в цивилизованном мире, к которому Россия не относится) в последние 25 лет - эпоху фармакологической революции, возросли фантастически, многократно.
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фарм-мафия
Григорьич написал 27.06.2017 14:15
Это еще даже неизвестно, кто богаче, кто влиятельней - наркомафия, или международные фармацевтические корпорации.
Но и те, и другие определенно "крышуются" одними структурами.
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