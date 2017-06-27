Импорт лекарств в РФ превысил экспорт в 14 раз

Объемы импорта фармацевтической продукции в Россию в 2016 году составили $8,9 млрд, при этом объемы экспорта препаратов за аналогичный период составили $635 млн., сообщает RNS со ссылкой на отчет компании Deloitte. Таким образом, импорт лекарств в РФ более, чем в 14 раз превысил экспорт.
По данным аналитиков, около 80% объема импорта приходится на страны Европы — в первую очередь на Германию и Францию.
При этом, основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов является страны бывшего СССР
Отмечается, что в 2016 году реализация российских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных — только на 6%. В среднем по итогам 2016 года отечественные препараты стоили дешевле импортных в 3,6 раза. Средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 руб., импортного — 253 рублей.
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Лис написал 27.06.2017 15:10
его более.
А.Каммерер написал 27.06.2017 14:56
Григорьич написал 27.06.2017 14:15
Но и те, и другие определенно "крышуются" одними структурами.