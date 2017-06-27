Импорт лекарств в РФ превысил экспорт в 14 раз

Объемы импорта фармацевтической продукции в Россию в 2016 году составили $8,9 млрд, при этом объемы экспорта препаратов за аналогичный период составили $635 млн., сообщает RNS со ссылкой на отчет компании Deloitte. Таким образом, импорт лекарств в РФ более, чем в 14 раз превысил экспорт.

По данным аналитиков, около 80% объема импорта приходится на страны Европы — в первую очередь на Германию и Францию.

При этом, основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов является страны бывшего СССР

Отмечается, что в 2016 году реализация российских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных — только на 6%. В среднем по итогам 2016 года отечественные препараты стоили дешевле импортных в 3,6 раза. Средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 руб., импортного — 253 рублей.