Из России вывели $13,5 млрд за три года с помощью "зеркальных" сделок

В 2014-2016 годах ряд банков, в том числе иностранные, вывели из России около 13,5 миллиарда долларов через так называемые «зеркальные» сделки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ЦБ.

По данным регулятора, помимо немецкого Deutsche Bank AG, в эти схемы были вовлечены и другие кредитные организации. Назвать их регулятор отказался. Издание отмечает, что немецкий банк был самым крупным участником «зеркальных» транзакций, позволявших состоятельным клиентам выводить деньги из России полулегальным путем.

Внутреннее расследование Deutsche Bank выявило такие операции на 10 миллиардов долларов в 2011-2015 годах. По данным ЦБ, в первом квартале 2017 года зафиксированный объем «зеркальных» транзакций составляет менее 800 миллионов рублей. В 2014 году показатель составлял 600 миллиардов рублей, а в 2016-м — снизился до 17 миллиардов рублей.

Агентство отмечает, что в ЦБ считают «зеркальные» сделки одной из самых крупных схем вывода денег из России. Подобные сделки предусматривают покупку россиянами ценных бумаг за рубли и последующую их продажу за иностранную валюту в филиале этого же банка за границей.

В конце января стало известно, что Deutsche Bank выплатит $625 млн штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) заявил, что кредитная организация обязана заплатить $425 млн "за отмывание денег путем зеркальных транзакций". Такие действия, по данным NYSDFS, способствовали выводу из России $10 млрд.