Издатель журнала "Флирт" получил три года колонии за организацию проституции

Симоновский суд Москвы приговорил издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева к трем годам колонии общего режима, а его жену и главного редактора журнала Станиславу Казакову - к двум годам условно за организацию занятия проституцией.

«Суд постановил признать Казакову и Зяблицева виновными по ч. 2 ст. 241 УК. Назначить Казаковой наказание в виде двух лет лишения свободы условно, Зяблицеву — три года колонии общего режима», - цитирует ТАСС решение суда.

Сторона обвинения просила для Зяблицева четыре года лишения свободы, а для Казаковой — три года колонии. Отмечается, при назначении наказания суд учёл, что подсудимые частично признали вину и имеют на иждивении малолетних детей.

Зяблицев, Казакова и ещё порядка 40 человек были задержаны в 2015 году по подозрению в организации проституции. По версии следствия, подсудимые рекламировали интим-услуги в журнале «Флирт» и в интернет-версии издания, а также способствовали оказанию интимных услуг за деньги.