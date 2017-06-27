Правительство и Нацбанк Украины подверглись мощной атаке хакеров

Компьютерные сети правительства Украины, Киевской горгосадминистрации и порядка 80 банков и компаний во вторник подверглись массированной хакерской атаке с помощью вируса шифровальщика Petya.A. Вирус блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

"В секретариате Кабмина тоже вся сеть "легла". Или хакнули, или защита сработала", - написал на странице в Facebook вице-премьер Украины Павел Розенко.

По сообщению украинских СМИ, жертвами хакерских атак стали многие банки, энергетические компании, а также фирмы из других секторов. В частности, от кибератак пострадали «Киевэнерго», «Укрэнерго», «Запорожьеоблэенрго», «Днепрэнерго», Национальный банк Украины, Киевский метрополитен, "Укрпочта", ГП "Антонов", аэропорты "Борисполь" и "Киев", Приватбанк, Ощадбанк, а также украинское подразделение ОТП-банка и банк "Пивденный". Кроме того, среди пострадавших от атаки оказались украинские операторы "Киевстар", LifeCell, "УкрТелеКом".

Недоступными оказались сайты МВД Украины, Минздрава, Минагро, Минкультуры, министерства молодежи и спорта, Минтруда и министерства промышленной политики.

Масштабная атака на компании в России и на Украине была зафиксирована в районе 14:00 мск. В России атакам подверглись корпоративные серверы зафиксировала «Роснефть».

«На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — сообщила компания в Twitter, уточнив, что по факту кибератаки «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы.