Патрушев: В Крыму за год разоблачили 17 иноагентов и 20 преступных группировок

В Крыму с марта 2016 года ликвидировали 20 преступных группировок и выявили 17 неправительственных организаций - "иноагентов", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Симферополе.

"Пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов. Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента", - цитирует Интерфакс Патрушева.

По словам секретаря Совбеза РФ, в регионе усилена работа по пресечению вербовки в террористические и экстремисткие организацию. "Усилен контроль в миграционной сфере, особенно в отношении бизнес-структур, использующих труд мигрантов", - отметил Патрушев.

Он также отметил, что в Крыму приняты меры по укреплению межнациональных отношений, "включая ввод в эксплуатацию системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций".

По словам Патрушева, для репатриантов в Крыму установлены преференции при получении вида на жительство.