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Московский листок

Патрушев: В Крыму за год разоблачили 17 иноагентов и 20 преступных группировок

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 1

Патрушев: В Крыму за год разоблачили 17 иноагентов и 20 преступных группировок

В Крыму с марта 2016 года ликвидировали 20 преступных группировок и выявили 17 неправительственных организаций - "иноагентов", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Симферополе.

"Пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов. Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента", - цитирует Интерфакс Патрушева.

По словам секретаря Совбеза РФ, в регионе усилена работа по пресечению вербовки в террористические и экстремисткие организацию. "Усилен контроль в миграционной сфере, особенно в отношении бизнес-структур, использующих труд мигрантов", - отметил Патрушев.

Он также отметил, что в Крыму приняты меры по укреплению межнациональных отношений, "включая ввод в эксплуатацию системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций".

По словам Патрушева, для репатриантов в Крыму установлены преференции при получении вида на жительство.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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У Озера
адвокат написал 27.06.2017 18:03
ОПГ- по поставкам экстремистских материалов!А моржа какая? не сказал?
Это что то новое!
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