Министр иностранных дел Италии пообещал не признавать Крым российским

Италия не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации "ни в какой форме", заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано, по итогам переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Если бы мы это признали, это была бы новость. Наша позиция остается прежней, мы не признаем эту аннексию ни в какой форме. Это ясная и четкая позиция, разделяемая в рамках Евросоюза, "Большой семерки" и любого другого формата", - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж никогда не признает присоеднинение Крыма к России. "Если мы говорим о захвате Крыма Россией, Франция всегда поддерживала суверенитет Украины в рамках тех границ, которые были признаны на международном уровне, соответственно, Франция не признает аннексии Крыма", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. Более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.