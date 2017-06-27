Министр иностранных дел Италии пообещал не признавать Крым российским

Италия не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации "ни в какой форме", заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано, по итогам переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
"Если бы мы это признали, это была бы новость. Наша позиция остается прежней, мы не признаем эту аннексию ни в какой форме. Это ясная и четкая позиция, разделяемая в рамках Евросоюза, "Большой семерки" и любого другого формата", - цитирует дипломата РИА Новости.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж никогда не признает присоеднинение Крыма к России. "Если мы говорим о захвате Крыма Россией, Франция всегда поддерживала суверенитет Украины в рамках тех границ, которые были признаны на международном уровне, соответственно, Франция не признает аннексии Крыма", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Петром Порошенко.
Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. Более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.
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-*Светослав*----------------------- написал 27.06.2017 17:28
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Сегодня в ПАСЕ прошло не имеющее аналогов в истории сего института мероприятие -- были рассмотрены изменения в регламент, благодаря которым президента данной организации можно отправлять "на покой" без получения от него согласия на то.
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Теперь президент Парламентской ассамблеи Совета Европы П.Аграмунт, который с первых дней своего пребывания в должности вел себя, мягко говоря неадекватно, словно нюхнул газпромовского газку, может находиться хоть в Испании, хоть на белоснежных пляжах курортного Владивостока, а импичмента ему не избежать. И это отлично, я вам скажу!
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Европа избавляется по одному от наиболее одиозных пророссийских консерв. Вот и М.Ле Пен не так свежа и популярна как до недавних пор, теперь взялись за Педро. Очищается Старый свет и это только на пользу. И им и нам.
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