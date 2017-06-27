Жена криминального авторитета из Подмосковья сбила ребенка разговаривая по телефону

Отец сбитого в Подмосковье шестилетнего мальчика Роман Шимко заявил, что в момент наезда на ребенка водитель автомобиля Ольга Алисова разговаривала по мобильному телефону. «Согласно распечатке звонков Алисовой, в момент аварии она действительно говорила по телефону. Время совпадает», – цитирует Газета.Ру Шимко.

Он также опроверг заявления адвоката виновницы ДТП о том, что ребенок получил смертельную травму уже после наезда на него автомобиля. «Согласно экспертизе, установлена прямая причинно-следственная связь между наездом автомобиля и смертью ребенка, — рассказал он. — Кроме того, специалисты подтвердили, что в следах крови мальчика не был обнаружен алкоголь, автомобиль Алисовой был исправен, она видела ребенка и могла избежать наезда».

По словам Шимко, адвокат обвиняемой постоянно высказывает различные версии произошедшего, поскольку «не знает, за какую из них зацепиться».

Он также отметил, что эксперт Михаил Клейменов, обнаруживший в крови шестилетнего ребенка 2,7 промилле алкоголя, ушел в отпуск. «Наверняка они его прячут, потому что он у них самое главное звено в этой цепочке. Если сейчас выяснится, что экспертиза фальшивая, так и будет в отпуске находиться», — сказал Шимко.

Напомним, 23 апреля в подмосковной Балашихе женщина за рулём автомобиля сбила шестилетнего мальчика, после чего он скончался. По результатам экспертизы было установлено, что в крови ребёнка обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует бутылке водки.