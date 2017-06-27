Псковский тренер попросил политического убежища в Эстонии после акции с детскими рисунками против войны на Украине

Псковский тренер по боевым единоборствам Михаил Петров спешно покинул территорию России и попросил политического убежища в Эстонии в связи с возможным преследованием со стороны правоохранительных органов. Как передает "Псковская губерния", накануне он получил информацию из нескольких источников, что его деятельностью заинтересовались в отделе по защите конституционного строя УФСБ РФ по Псковской области, к которым, в свою очередь, обратились из федерального ведомства.

По словам Петрова, интерес российских силовиков предположительно вызвала организованная им акция против войны на Украине. 22 июня он вместе со своими воспитанниками разрисовал антивоенными рисунками штаб 76-й десантно-штурмовой дивизии на улице Юбилейной в Пскове. Военные помыли стену 24 июня.

«Последние сутки получал из разных источников информацию, которая сводилась к общему: я перешел какую-то грань. В итоге срочно пришлось покинуть территорию государства, сразу после тренировки, вот так - с рюкзаком с кимоно, в шортах и футболке. Предположительно, ситуацию подают так, что, мол, мы с ребятами вместе с рисунками рисовали призывы какие-то экстремистские и прочее. Бред, у нас есть фотографии стен. Может, они и нарисовали потом, сфотографировали и потом смыли, кто его знает? Только что я подал документы в департамент миграции на политическое убежище. Назад не вернусь», - рассказал Михаил Петров.

Издание отмечает, что Михаил Петров – известный псковский тренер по спортивным единоборствам. После конфликта с администрацией Псковской области начал активно заниматься общественной и политической деятельностью. 12 июня на митинге против коррупции выступил с речью, в которой рассказал о бывшем сотрудничестве с чиновниками и призвал бороться с коррупцией. «Они ничего вам не отдадут. Я вам это говорю как человек, который два года прислуживал администрации области. Прислуживал. Даже не служил, и делал это за деньги. Это 20-30 тысяч рублей месяц. Ни много ни мало, но я вот продался за такую цифру. Я не рекомендую это делать…Вам не будут давать ответы, вам сразу начнут «обрезать руки и ноги» - то, что делают сейчас со мной… Сейчас идёт борьба за выживание меня и клуба…» - заявил Петров.