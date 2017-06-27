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Московский листок

Националист Тесак получил 10 лет "строгача"

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 0

Националист Тесак получил 10 лет "строгача"

Бабушкинский суд Москвы во вторник приговорил националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем "Тесак" к десяти годам заключения в колонии строгого режима по делу о нападении на людей. Как передает "Интерфакс", Марцинкевич и еще девять фигурантов дела обвиняются в экстремизме, разбое, уничтожении чужого имущества и хулиганстве.

По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 гг. указанные лица совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших подвергали избиению, завладевали их имуществом, а в целях унижения человеческого достоинства, публично обливали красящими веществами. Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.

Гособвинение просило приговорить Марцинкевича к 11,5 годам заключения в колонии строгого режима, а остальных фигурантов дела к лишению свободы на сроки от трех лет и четырех месяцев до десяти лет. В свою очередь, защитники Марцинкевича заявляли, что его вина опровергается исследованными по делу доказательствами, а потому ему должен быть вынесен оправдательный приговор.

Обвинение в экстремизме Марцинкевичу предъявлено в связи с его книгой "Реструкт", внесенной в реестр экстремистских материалов. Основная часть его преступлений связана с проектами "Оккупай-педофиляй" и "Оккупай-наркофиляй", заявленной целью которых были борьба с педофилами и распространением наркотиков.

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм (статья 282 УК РФ) - в 2007-м, в 2009-м и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему - два года и 10 месяцев.

 



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