Глава Минобразования заявила о взлете российской науки

Российская наука сейчас находится "на взлете" по макропоказателям, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева во вторник на совместном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук.

"Задача, которая перед нами стоит, потребует больших усилий, может быть даже более масштабных, чем мы привыкли... у нас есть все шансы, чтобы их решить. И по макропоказателям, что бы ни говорили, наша наука находится как раз на взлете", - цитирует Васильеву ТАСС.

По словам министра, об этом свидетельствует целый ряд параметров. Так, по ее данным, число молодых ученых в российской науке за год выросло до 43%, или увеличилось на 8,3 тыс. человек. Также она отметила "неожиданный" рост финансирования науки. "У нас за последний год прирост внебюджетного финансирования превышает 19 млрд рублей", - сообщила Васильева.

Кроме того, министр напомнила, что доля публикаций научных статей российских ученых в международных базах, данных превысила заложенные в "майских указах" 2,44% от базы данных Web of Science.

Отметим, что по данным председателя профсоюза работников Российской академии наук (РАН) Виктора Калинушкина реальное финансирование российской науки ежегодно сокращается на 10–15%.

«В последние три-четыре года финансирование науки неуклонно сокращалось в рублевом эквиваленте... По нашей оценке, реальное уменьшение финансирования составляет 10–15% в год», - заявил Калинушкин в понедельник на пресс-конференции в Москве. По его словам, затраты на российскую науку необходимо увеличить до уровня 2,5–3% ВВП.

«Ни одна развитая страна мира... не тратит на науку меньше 1,5% ВВП, в основном значительно больше — свыше 2%», — добавил он.

В свою очередь, председатель профобъединения «РКК-Наука» Анатолий Миронов отметил, что в этом году затраты РФ на науку составили около 1,03% ВВП. «По мнению профсоюза, 95% проблем, которые есть у наших учреждений, связаны с абсолютным недофинансированием науки», — сказал Калинушкин.

Ранее сообщалось, что профсоюз работников РАН требует увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 1,77% ВВП, в том числе довести расходы федерального бюджета на фундаментальные исследования до 0,22% ВВП уже в 2018 году. Профсоюз предлагает увеличить финансирование Российского научного фонда до 30 млрд рублей; Российского фонда фундаментальных исследований — до 25 млрд рублей; государственного задания подведомственных ФАНО России научных организаций — как минимум на 20 млрд рублей; фундаментальных исследований в государственных научных организациях иной ведомственной принадлежности и вузах — как минимум на 10 млрд рублей.