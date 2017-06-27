Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глава Минобразования заявила о взлете российской науки

Опубликовано 27.06.2017 в разделе комментариев 2

Глава Минобразования заявила о взлете российской науки

Российская наука сейчас находится "на взлете" по макропоказателям, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева во вторник на совместном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук.

"Задача, которая перед нами стоит, потребует больших усилий, может быть даже более масштабных, чем мы привыкли... у нас есть все шансы, чтобы их решить. И по макропоказателям, что бы ни говорили, наша наука находится как раз на взлете", - цитирует Васильеву ТАСС.

По словам министра, об этом свидетельствует целый ряд параметров. Так, по ее данным, число молодых ученых в российской науке за год выросло до 43%, или увеличилось на 8,3 тыс. человек. Также она отметила "неожиданный" рост финансирования науки. "У нас за последний год прирост внебюджетного финансирования превышает 19 млрд рублей", - сообщила Васильева.

Кроме того, министр напомнила, что доля публикаций научных статей российских ученых в международных базах, данных превысила заложенные в "майских указах" 2,44% от базы данных Web of Science.

Отметим, что по данным председателя профсоюза работников Российской академии наук (РАН) Виктора Калинушкина реальное финансирование российской науки ежегодно сокращается на 10–15%.

«В последние три-четыре года финансирование науки неуклонно сокращалось в рублевом эквиваленте... По нашей оценке, реальное уменьшение финансирования составляет 10–15% в год», - заявил Калинушкин в понедельник на пресс-конференции в Москве. По его словам, затраты на российскую науку необходимо увеличить до уровня 2,5–3% ВВП.

«Ни одна развитая страна мира... не тратит на науку меньше 1,5% ВВП, в основном значительно больше — свыше 2%», — добавил он.

В свою очередь, председатель профобъединения «РКК-Наука» Анатолий Миронов отметил, что в этом году затраты РФ на науку составили около 1,03% ВВП. «По мнению профсоюза, 95% проблем, которые есть у наших учреждений, связаны с абсолютным недофинансированием науки», — сказал Калинушкин.

Ранее сообщалось, что профсоюз работников РАН требует увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 1,77% ВВП, в том числе довести расходы федерального бюджета на фундаментальные исследования до 0,22% ВВП уже в 2018 году. Профсоюз предлагает увеличить финансирование Российского научного фонда до 30 млрд рублей; Российского фонда фундаментальных исследований — до 25 млрд рублей; государственного задания подведомственных ФАНО России научных организаций — как минимум на 20 млрд рублей; фундаментальных исследований в государственных научных организациях иной ведомственной принадлежности и вузах — как минимум на 10 млрд рублей.

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Машина времени уже работает...
товарищ Кац написал 27.06.2017 22:25
В России создана система присвоения ученых степеней по богословию. Минобрнауки объявило об утверждении состава экспертного совета по теологии при Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Активным проводником идеи включения теологии в список научных дисциплин выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это и есть истинный взлет науки.
Ответить
(без названия)
большой ватник написал 27.06.2017 22:25
тут начнут зубоскалить , что откуда у нас молодые ученые , а вы очки
протрите .а сколь пришло молодых теологов в вузы !!! и диссертации начали
защищать , а они равноценны всяким там сопроматам и полимерам и даже выше этого ! вот помолятся ученые в рясах и открытия посыпятся как из рога изобилия . только надо это дело хорошо проспонсировать из бюджета .
и делов то . темнота поди все еще сомневается !
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваше отношение к Роскомнадзору:
Результаты
Интернет-ТВ
Орёл. Очередная антигубернаторская акция
Орёл. Очередная антигубернаторская акция
27.06.2017
Бессмертие человека. Мы не мозг!
Бессмертие человека. Мы не мозг!
27.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глава Минобразования заявила о взлете российской науки (2)
Националист Тесак получил 10 лет "строгача" (3)
Псковский тренер попросил политического убежища в Эстонии после акции с детскими рисунками против войны на Украине (2)
Жена криминального авторитета из Подмосковья сбила ребенка разговаривая по телефону (8)
Министр иностранных дел Италии пообещал не признавать Крым российским (4)
Патрушев: В Крыму за год разоблачили 17 иноагентов и 20 преступных группировок (5)
Правительство и Нацбанк Украины подверглись мощной атаке хакеров (1)
Издатель журнала "Флирт" получил три года колонии за организацию проституции (0)
Из России вывели $13,5 млрд за три года с помощью "зеркальных" сделок (1)
Импорт лекарств в РФ превысил экспорт в 14 раз (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Дважды преданные
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Однажды в России
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жалкое подражание великому Навальному (о коррупции в Подмосковье)
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Двое занемогли : Эрдоган и Навальный
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss