Путин рассказал о праве россиян на акции протеста Россияне вправе инициировать любые массовые мероприятия, в том числе протестные акции, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Глава региона сообщил, что 12 июня в республике предпринимались попытки проведения оппозиционных мероприятий, однако они не нашли поддержки среди местных жителей. «Все имеют право проявить инициативу», - цитирует Путина Интерфакс. Напомним, 12 июня по всей стране прошли антикоррупционные митинги, организованные главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. По данным ОВД-Инфо во время акции в центре Москвы были задержаны 866 человек, 32 из которых были оставлены на ночь в 11 отделениях полиции города. По этим же данным, после задержаний на аналогичной акции в Санкт-Петербурге в отделениях полиции находились 245 человек.



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