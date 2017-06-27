Путин рассказал о праве россиян на акции протеста

Россияне вправе инициировать любые массовые мероприятия, в том числе протестные акции, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности Удмуртской Республики Александром Бречаловым.
Глава региона сообщил, что 12 июня в республике предпринимались попытки проведения оппозиционных мероприятий, однако они не нашли поддержки среди местных жителей.
«Все имеют право проявить инициативу», - цитирует Путина Интерфакс.
Напомним, 12 июня по всей стране прошли антикоррупционные митинги, организованные главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. По данным ОВД-Инфо во время акции в центре Москвы были задержаны 866 человек, 32 из которых были оставлены на ночь в 11 отделениях полиции города. По этим же данным, после задержаний на аналогичной акции в Санкт-Петербурге в отделениях полиции находились 245 человек.
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стоик797 написал 27.06.2017 23:47