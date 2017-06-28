Бетельгейзе сфоткали

Группа ученых во главе с профессором астрономии дублинского Института высших исследований (DIAS) Имона О'Гормана сделали детальный снимок красного сверхгиганта Бетельгейзе из созвездия Ориона.

Мы редко комментируем такие новости, возможно еще и потому, что ни и случаются не часто.

Есть, казалось бы, куда более значимые новости:

Путин рассказал о праве россиян на акции протеста

Министр иностранных дел Италии пообещал не признавать Крым российским

И особенно это доставило:

Глава Минобразования заявила о взлете российской науки

А тут какие-то ботаники сфотографировали звезду...

Я не знаю, что сейчас читают мальчишки, а когда мне было лет совсем немного, я зачитывался "библиотекой современной фантастики", было такое издание в середине 60-х годов прошлого века, куда собрали, наверно, все лучшее, что было в мире в этом жанре. "Возвращение со звезд", "Планета обезьян"... И везде Бетельгейзе, и в "Планете обезьян" Пьера Буля, и в "Сиренах Титана" Курта Воннегута, и в куда более позднем "Автостопом по галактике", и у куда более раннего Лавкрафта.

В общем, казалось, что Бетельгейзе, Сириус, Фомальгаут - это что-то такое, с чем мы еще столкнемся на протяжении своей жизни, которая будет необычайно интересной и столь же необычайно прекрасной.

Сейчас-то мне уже лет много, "может статься, скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать", а человечество так и застряло между Луной и деревенским сортиром, где лучшие представители людского рода намерены мочить худших.

Скажи мне тогда, что на втором десятилетии 21-го века человечество все еще будет топтаться с вопросом, посылать ли экспедицию на Марс или не стоит, ведь не поверил бы!

Хотя "Конец вечности" Азимова уже тогда рисовал именно такую картину.

Конечно, есть более важные вещи, чем дальний космос, например, айфон последней модели или #сказочноебали. Ну или грузовик с крупой для донецких республик, тут каждому свое.

И вот к середине 2017 года ученые смогли сфотографировать Бетельгейзе, чтобы было хоть что-то видно. Спустя полвека после "Возвращения со звезд".

Мы зачем живем, интересно?

Анатолий Баранов