Реновация Конституции РФ

Вопросы о реновации, которые региональные отделения «Альянса зеленых» и «Союза горожан» предложили вынести на городской референдум, не соответствуют законодательству или порождают неоднозначные правовые последствия. К такому выводу пришла комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, сообщает председатель комиссии Татьяна Портнова.

Она подчеркнула, что повторно инициировать референдум не получится, потому что после принятия федерального закона о реновации вопрос уже нельзя будет рассмотреть на местном уровне.

Московский референдум по реновации мог бы снять многие вопросы, но за всю новейшую историю России несмотря на многочисленные попытки оппозиции в Москве не удалось провести ни одного референдума, заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.

От редакции: Клычков ставит очень важный вопрос - почему в Москве не действует статья 3 Конституции РФ, особенно в части пунктов 3 и 4:

"3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону".

То, что с момента принятия Конституции РФ в 1993 году в Москве не удалось провести ни одного референдума - это факт, не требующий доказательств. Хотя попытки провести референдум случались, но все время никак не получалось у народа непосредственно выразить свою власть.

Зато по ограничению власти народа принимают решение органы, ну никак не уполномоченные Конституцией РФ на такую деятельность.

Вот вы только подумайте, сравните: народ, который по конституции имеет право на референдум, более того, народ, за которым признается власть - и какая-то комиссия Мосгордумы. Даже не пленарное заседание депутатов этой Мосгордумы, на котором могло бы пройти голосование и можно было сказать, мол, народ выбрал, дал полномочия депутатам... А какие полномочия, кстати? Разве у депутатов есть полномочия лишать народ принадлежащей ему власти?

Так что и тут "не бьется", но отказ в проведении референдума со стороны какой-то комиссии... Ну хоть бы на голосование вынесли.

И опять же, уже по существу.

В московской реновации есть один странный момент, о котором я уже писал недавно.

Любить домами. Завершилось голосование по реновации

"Правила голосования просто удивительны для современной эпохи индивидуализма - если треть жильцов против, то дом в программу реновации не входит. Если меньше, допустим, четверть - входит. Но ведь собственность-то вроде бы не коллективная, а индивидуальная. Нет? Разве вы не имеете права сказать соседям - хотите переселяться, ваше право. А от меня отстаньте, меня все устраивает, и я хочу помереть там, где прожил всю жизнь. Или вообще без объяснений - не хочу и всё".

А тут какой-то колхоз. Большинство проголосовало, и ты лишаешься своей собственности.

Вот и Конституция РФ в статье 35 гласит:

"Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения".

По решению суда! А вовсе не по голосованию соседей.

И опять же, на условиях предварительного (!) и равноценного возмещения. А кто может оценивать равноценность? Вот квартирка в пятиэтажке, где ты прожил всю жизнь, где осталась память о дорогих сердцу покойниках - и какая-то новостройка, не имеющая к твоей жизни никакого отношения. Это равноценно?

Очевидно и понятно, что голосование голосованию рознь. Референдум по сути - это и суд народа. Народ решил, мол, будем проводить реновацию по таким-то и таким-то правилам - одно дело. И проголосовали соседи за снос - дело совсем другое. И уж тем более никто не уполномочивал депутатов лишать кого-либо собственности - это прерогатива судебной власти, а не законодательной. Конституция не велит.

Это очевидная несправедливость и столь же очевидное беззаконие. Непонимание ни буквы, ни духа закона.

Ответить на это можно только одним - недоверием этим институтам власти и этому составу представителей власти.

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