Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Реновация Конституции РФ

Опубликовано 28.06.2017 автором в разделе комментариев 1

революция реновация
Реновация Конституции РФ

Вопросы о реновации, которые региональные отделения «Альянса зеленых» и «Союза горожан» предложили вынести на городской референдум, не соответствуют законодательству или порождают неоднозначные правовые последствия. К такому выводу пришла комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, сообщает председатель комиссии Татьяна Портнова.

Она подчеркнула, что повторно инициировать референдум не получится, потому что после принятия федерального закона о реновации вопрос уже нельзя будет рассмотреть на местном уровне. 

Московский референдум по реновации мог бы снять многие вопросы, но за всю новейшую историю России несмотря на многочисленные попытки оппозиции в Москве не удалось провести ни одного референдума, заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.

От редакции: Клычков ставит очень важный вопрос - почему в Москве не действует статья 3 Конституции РФ, особенно в части пунктов 3 и 4:

"3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону".

То, что с момента принятия Конституции РФ в 1993 году в Москве не удалось провести ни одного референдума - это факт, не требующий доказательств. Хотя попытки провести референдум случались, но все время никак не получалось у народа непосредственно выразить свою власть.

Зато по ограничению власти народа принимают решение органы, ну никак не уполномоченные Конституцией РФ на такую деятельность.

Вот вы только подумайте, сравните: народ, который по конституции имеет право на референдум, более того, народ, за которым признается власть - и какая-то комиссия Мосгордумы. Даже не пленарное заседание депутатов этой Мосгордумы, на котором могло бы пройти голосование и можно было сказать, мол, народ выбрал, дал полномочия депутатам... А какие полномочия, кстати? Разве у депутатов есть полномочия лишать народ принадлежащей ему власти? 

Так что и тут "не бьется", но отказ в проведении референдума со стороны какой-то комиссии... Ну хоть бы на голосование вынесли.

И опять же, уже по существу.

В московской реновации есть один странный момент, о котором я уже писал недавно.

Любить домами. Завершилось голосование по реновации

"Правила голосования просто удивительны для современной эпохи индивидуализма - если треть жильцов против, то дом в программу реновации не входит. Если меньше, допустим, четверть - входит. Но ведь собственность-то вроде бы не коллективная, а индивидуальная. Нет? Разве вы не имеете права сказать соседям - хотите переселяться, ваше право. А от меня отстаньте, меня все устраивает, и я хочу помереть там, где прожил всю жизнь. Или вообще без объяснений - не хочу и всё".

А тут какой-то колхоз. Большинство проголосовало, и ты лишаешься своей собственности.

Вот и Конституция РФ в статье 35 гласит:

"Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения".

По решению суда! А вовсе не по голосованию соседей.

И опять же, на условиях предварительного (!) и равноценного возмещения. А кто может оценивать равноценность? Вот квартирка в пятиэтажке, где ты прожил всю жизнь, где осталась память о дорогих сердцу покойниках - и какая-то новостройка, не имеющая к твоей жизни никакого отношения. Это равноценно?

Очевидно и понятно, что голосование голосованию рознь. Референдум по сути - это и суд народа. Народ решил, мол, будем проводить реновацию по таким-то и таким-то правилам - одно дело. И проголосовали соседи за снос - дело совсем другое. И уж тем более никто не уполномочивал депутатов лишать кого-либо собственности - это прерогатива судебной власти, а не законодательной. Конституция не велит. 

Это очевидная несправедливость и столь же очевидное беззаконие. Непонимание ни буквы, ни духа закона. 

Ответить на это можно только одним - недоверием этим институтам власти и этому составу представителей власти.

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
RE
Nord))))))))))))))MAN написал 28.06.2017 02:16
за всю новейшую историю России несмотря на многочисленные попытки оппозиции в Москве не удалось провести ни одного референдума, заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.
От редакции: Клычков ставит очень важный вопрос - почему в Москве не действует статья 3 Конституции РФ, особенно в части пунктов 3 и 4:
=================
Задавать вопросы - удел маленьких мальчиков.
Кому нужен депутат, задающийся детскими вопросами?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваше отношение к Роскомнадзору:
Результаты
Интернет-ТВ
Дважды преданные
Дважды преданные
28.06.2017
Бессмертие человека. Не надейся - не умрешь!
Бессмертие человека. Не надейся - не умрешь!
28.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Реновация Конституции РФ (1)
Бетельгейзе сфоткали (3)
Путин рассказал о праве россиян на акции протеста (2)
Глава Минобразования заявила о взлете российской науки (12)
Националист Тесак получил 10 лет "строгача" (7)
Псковский тренер попросил политического убежища в Эстонии после акции с детскими рисунками против войны на Украине (4)
Жена криминального авторитета из Подмосковья сбила ребенка разговаривая по телефону (15)
Министр иностранных дел Италии пообещал не признавать Крым российским (5)
Патрушев: В Крыму за год разоблачили 17 иноагентов и 20 преступных группировок (6)
Правительство и Нацбанк Украины подверглись мощной атаке хакеров (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт этo пoдарoк!!!
Максим Калашников Максим Калашников: О шоу в Удмуртии: 50 оттенков серого
Максим Калашников Максим Калашников: Новый хозяин РБК организовал покаяние перед Сечиным
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Макрон на встрече с Порошенко продолжил песни Олланда
Максим Калашников Максим Калашников: Дважды преданные
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss