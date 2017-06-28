Град размером с яйцо обрушился на Краснодарский край

Пятисантиметровый град выпал во вторник в Мостовском районе на юге Краснодарского края, говорится в сообщении регионального управления МЧС. "От оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовской район поступила информация о том что, в Псебайском городском поселении (пос. Перевалка, пос. Бурный) прошли осадки в виде града диаметром около 50 мм", - говорится сообщении.

Отмечается, что администрация района организовала работу комиссий для установления ущерба, причиненного погодным явлением. Ситуацию взяли на контроль специалисты кризисного центра МЧС.