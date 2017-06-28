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Московский листок

ВЦИОМ: россияне назвали США и Украину главными источниками военной угрозы

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 0

ВЦИОМ: россияне назвали США и Украину главными источниками военной угрозы

38% россиян считают, что угроза военного нападения на страну вполне реальна. Более 60% из них видят потенциальным агрессором США, еще 31% - Украину. Также в список возможных агрессоров попали блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания (4%), ИГИЛ (запрещена в России) (4%), Сирия и Германия – по 3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

Среди союзников оказались Китай (41%), Белоруссия (25%) и Казахстан (18%). Страны бывшего СССР по сумме ответов набрали около 20%. Каждый десятый опрошенный не видит у РФ союзников в случае военного нападения.

Вместе с тем 53% респондентов заявили, что военный конфликт России не грозит.

 



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