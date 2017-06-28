Будет царь, будет ему и дворянство под стать

Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил о планах по разработке законопроекта по введению общероссийского института почётных граждан, передаёт «Парламентская газета»: «Сейчас есть звание «Герой России» — это прекрасная награда, но не все могут её получить, не все совершили воинский подвиг во имя родины. Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — объявил Тимченко.

Действительно, уважаемые граждане есть, а звания нет.

Вот, к примеру, на Украине, давно есть звание "Герой Украины", которое дают разным уважаемым людям просто так, а не за совершение какого-то подвига. А у нас что? Солидному человеку надо в космос летать или на брюхе с гранатами под танк ползать?

А уважаемые люди у нас есть!

Вот много говорят про восстановлении монархии. Хорошее дело, полезное. Но кто ж при царе будет дворянами? А без дворянства монархии не бывает. Смердов полно, торгашей видимо невидимо, а дворян и нету!

Подвиги же дворянам абсолютно лишние. Вот губернатора Петербурга Полтавченко недавно сделали почетным гражданином Севастополя. Почему не Петербурга, вопрос отдельный, но ему, конечно, приятно. Что ж ему, костьми теперь лечь на 35-й батарее? Или вот Зюганов - почетный гражданин Орла. Ему обязательно на Курской дуге под пулями?..

А людям, конечно, приятно. Хорошим людям, уважаемым.

Ну так что ж не ввести на федеральном уровне сословие почетных граждан? Вроде личного дворянства получится, а там и к потомственному подойдем. Графы у нас появятся, герцоги или князья. Князь Тимченко однозначно звучит лучше, чем сенатор. Тем более, что сенатор - это на время, а князь навсегда.

Хорошо же в свое время сделал Наполеон Третий, отменил республику и назначил баронами и графами разных настоящих граждан, банкиров, промышленников, бизнесменов. Жалко, недолго все это продержалось.

А.Б.