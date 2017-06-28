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Московский листок

В правительстве не увидели конфликта интересов в назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 2

В правительстве не увидели конфликта интересов в назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК

В правительстве России не видят конфликта интересов в назначении Алексея Рогозина, 33-летнего сына вице-премьера Дмитрия Рогозина, на пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора "Ил". Как сообщает "Дождь", об этом говорится в ответе на запрос Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко".

В своем запросе «Яблоко» утверждало, что в круг должностных обязанностей Дмитрия Рогозина входит и курирование авиационно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, частью которого являются ОАК и «Ил». В связи с этим личная заинтересованность вице-премьера может повлиять на «надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей».

Напомним, 2 мая совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации утвердил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина генеральным директором ОАО "Ил". При этом, Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации.

В марте 2017 года сын курирующего ОПК вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин был назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. Ранее 33 летний Рогозин-младший работал в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. До этого момента он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

 



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
а чего вы ожидали?
бивис написал 28.06.2017 10:23
Стоит раз признать конфликт интересов, создать прециндент.... посыпятся запросы на остальных детишек и родственников близких друзей ВЕЛИКОГО, которые возглавляют практически весь госсектор
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(без названия)
жног написал 28.06.2017 10:20
Чего вы хотите? Банда Пу правит!Пока их не раздавим, они будут над нами издеваться и истреблять наших детей и внуков!
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