В правительстве не увидели конфликта интересов в назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК

В правительстве России не видят конфликта интересов в назначении Алексея Рогозина, 33-летнего сына вице-премьера Дмитрия Рогозина, на пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора "Ил". Как сообщает "Дождь", об этом говорится в ответе на запрос Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко".

В своем запросе «Яблоко» утверждало, что в круг должностных обязанностей Дмитрия Рогозина входит и курирование авиационно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, частью которого являются ОАК и «Ил». В связи с этим личная заинтересованность вице-премьера может повлиять на «надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей».

Напомним, 2 мая совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации утвердил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина генеральным директором ОАО "Ил". При этом, Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации.

В марте 2017 года сын курирующего ОПК вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин был назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. Ранее 33 летний Рогозин-младший работал в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. До этого момента он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.