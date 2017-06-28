СМИ: Кремль решил отказаться от конкуренции на губернаторских выборах

Внутриполитический блок администрации президента решил не придерживаться принципа конкурентности на выборах губернаторов 16 регионов этой осенью, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к Кремлю и АП. По их словам, сильные оппоненты действующих лидеров уже испытывают трудности при сборе подписей муниципальных депутатов и, вероятнее всего, не будут допущены к выборам. Собеседники издания считают, что муниципальный фильтр могут не преодолеть сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ), выдвинутый в свердловские губернаторы от «Яблока» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер карельской «Справедливой России» Ирина Петеляева.

Кремль намерен исключить вероятность вторых туров и разрешил губернаторам не регистрировать сильных оппонентов, пояснил изданию близкий к администрации собеседник. Еще два близких к Кремлю человека отмечают, что осенние кампании решено «сушить». Причина – небольшой разрыв между региональными и президентскими выборами. В АП опасаются, что люди не захотят голосовать два раза подряд.

Издание отмечает, что «конкурентность, открытость и легитимность» как важнейшие принципы выборов в 2013 г. декларировал первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин. Сменивший его осенью 2016 г. Сергей Кириенко на эту тему публично не высказывался, но замначальника управления внутренней политики Кремля Александр Харичев на встрече с политологами в мае 2017 г. говорил, что для власти важны «законность и легитимность» выборов. Принцип конкурентности в списке приоритетов новой администрации не числился.