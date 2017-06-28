Митрохина задержали у Совета Федерации после разговора с Матвиенко

Председателя московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержала полиция во время пикетирования здания Совета Федерации, где сегодня должен рассматриваться законопроект о реновации жилья в Москве.

«Мы проводили пикет у Совета Федерации. Вышла к нам Матвиенко. Мы с ней поговорили, попросили не принимать сегодня закон о реновации. Она ушла, и меня сразу забрали», — цитирует РБК Митрохина.

Он отметил, что в настоящее время находится в ОВД Тверской. «Наверное, решили, что я плохо поговорил с Валентиной Ивановной Матвиенко», - отметил Митрохин.

Пикет был приурочен к началу заседания верхней палаты, на котором сенаторы проголосуют за проект закона о реновации. К пикету присоединились около 150 человек с бело-красными лентами — символами протеста против реновации. Отмечается, что к протестующим вышла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и призвала прекратить акцию. «Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы», — обратилась Матвиенко к Митрохину. "Матвиенко ушла, и Митрохина сразу задержали", — сообщили в пресс-службе "Яблока".

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