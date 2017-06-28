Митрохина задержали у Совета Федерации после разговора с Матвиенко

Председателя московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержала полиция во время пикетирования здания Совета Федерации, где сегодня должен рассматриваться законопроект о реновации жилья в Москве.
«Мы проводили пикет у Совета Федерации. Вышла к нам Матвиенко. Мы с ней поговорили, попросили не принимать сегодня закон о реновации. Она ушла, и меня сразу забрали», — цитирует РБК Митрохина.
Он отметил, что в настоящее время находится в ОВД Тверской. «Наверное, решили, что я плохо поговорил с Валентиной Ивановной Матвиенко», - отметил Митрохин.
Пикет был приурочен к началу заседания верхней палаты, на котором сенаторы проголосуют за проект закона о реновации. К пикету присоединились около 150 человек с бело-красными лентами — символами протеста против реновации. Отмечается, что к протестующим вышла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и призвала прекратить акцию. «Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы», — обратилась Матвиенко к Митрохину. "Матвиенко ушла, и Митрохина сразу задержали", — сообщили в пресс-службе "Яблока".
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Надежда написал 28.06.2017 12:17
Надежда написал 28.06.2017 12:16
Партизанен написал 28.06.2017 12:13
замечание написал 28.06.2017 12:12
яЙЙя написал 28.06.2017 11:56
Жукова Маргарита Ивановна написал 28.06.2017 11:54
Григорьич написал 28.06.2017 11:22
Наверное, Митрохина задержали за отсутствие политической воли пойти в нужном направлении.