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Московский листок

Митрохина задержали у Совета Федерации после разговора с Матвиенко

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 7

матвиенко митрохин реновация
Митрохина задержали у Совета Федерации после разговора с Матвиенко

Председателя московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержала полиция во время пикетирования здания Совета Федерации, где сегодня должен рассматриваться законопроект о реновации жилья в Москве.

«Мы проводили пикет у Совета Федерации. Вышла к нам Матвиенко. Мы с ней поговорили, попросили не принимать сегодня закон о реновации. Она ушла, и меня сразу забрали», — цитирует РБК Митрохина.

Он отметил, что в настоящее время находится в ОВД Тверской. «Наверное, решили, что я плохо поговорил с Валентиной Ивановной Матвиенко», - отметил Митрохин.

Пикет был приурочен к началу заседания верхней палаты, на котором сенаторы проголосуют за проект закона о реновации. К пикету присоединились около 150 человек с бело-красными лентами — символами протеста против реновации. Отмечается, что к протестующим вышла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и призвала прекратить акцию. «Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы», — обратилась Матвиенко к Митрохину. "Матвиенко ушла, и Митрохина сразу задержали", — сообщили в пресс-службе "Яблока".

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Всего комментариев к статье: 7
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Re:
Надежда написал 28.06.2017 12:17
.....ватниках тупогооых, как вы, Жукова М.И......
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(без названия)
Надежда написал 28.06.2017 12:16
Наивная Жукова Маргарита Ивановна (см.комментарий выше). Вы текст о Митрохине перечитайте, может, в голове прояснится. Его взяли после общения с Матвиенко, и Матвиенко пох.....на всех - на Митрохина. а на вас, Маргарита Ивановна, еще больше. Вот на таких ватниках тупоголовых, как , антинародная власть и держится.
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Революция?
Партизанен написал 28.06.2017 12:13
Смотрите конкретно о ситуации в стране, в совокупности, а не отдельно по Платону, отдельно коррупции, отдельно реновации и т.д.! А вот здесь, как бы заключение, смотрим: https://www.youtube.com/watch?v=xE1objK7dBQ
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Re: Знать, воли не хватило
замечание написал 28.06.2017 12:12
Дык, яблоки эти с рождения иллюзорные, все камлают о сказочном капитализме с человечьим лицом а, тут реальный с физиологическими рыночными отношениями по Марксу-Энгельсу и феодальному скрепителю , прибыль предпринимателям застройщикам ,откаты чинушам ..100500%,из средств налогоплательщиков вынуть можно и под видом доброй реновации (из-за абсурдной налоговой политики сливающей со всей страны большую часть средств в масквабадский бюджет ) ради которой даже можно кинуть кость мелким частникам , обновив их собственность за счет всех остальных налогоплательщиков вместо их общих дорог,медицины , пособий..итд Но, многие реновируемые не хотят новое узбекской сборки, вместо старого -советской да еще с уплотнением у увышением( недавний пожар в Лондоне показал еще раз что,в пожаробезопасных целях жить надо лучше не выше пятого ) , созданием большей плотности -ухудшением условий для соседей реновируемых,жизнью на стройке до марковкиной заговины . Независимые экологи тоже бьют тревогу ,куда пойдет мусор от разрушенных домов?А, ведь это сумасшедший объем ,дополнительная немыслимая нагрузка на природу(видимо опять подмосковья ); не говоря про огромные издержки всего этого процесса вообще и для дохлых транспортных путей(дополнительные пробки на много лет) в частности..
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(без названия)
яЙЙя написал 28.06.2017 11:56
Вот бы я удивился, если б после разговора с Митрохиным задержали и отвезли в тверской околоток Валю Полстакана! А так... ничего удивительного! В сети куча инфы о задержаниях тех, кто по наивности или глупости обращался к Вове Плешивому помимо разработанного сценария так называемой "прямой линии", в ходе которой вошьдь заученно отвечал на заранее выученные вопросы и жалобы. Так что, все идет по плану: Митрохина в околоток, а Валя Полстакана пошла работать рабыней на галерах дальше, чтоб путлерстанцы жили еще счастливее, чем живут сейчас.
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О принудительном выселении при сносе дома: Москва ул Годовикова дом 10 к.1
Жукова Маргарита Ивановна написал 28.06.2017 11:54
Сергей Митрохин выступает в защиту тех, кого не слышат властные структуры. В 100м от нашего дома выстроен дом, который сдается в июне 2017г, а снос нашего дома 4 кв. 2017г. Выстроенный дом по Годовикова вл.8 был обещан в октябре 2016г. жильцам сносимых домов руководством Департамента городского имущества (далее ДГИ) для заселения. Но уже в декабре 2016 г. начаты суды о принудительном выселении в соседний район Отрадное без согласия жильцов в нарушение своих обязательств и существующих законов. На все обращения жильцов от Управы Останкино до Мэрии Москвы ответы поступают из ДГИ: вопрос будет решен в судебном порядке. Для кого построен дом рядом с нами и как же сейчас, когда обещают оставить прежний район проживания, нас отправляют на выселки с худшими условиями проживания (пром. зона, удаленность от метро, дом расположен на загруженной магистрали). Уважаемая Валентина Ивановна, помогите нам остаться в своем районе проживания-Останкино, предоставив жилье в обещанном властями доме мкр.3 ул. Годовикова вл.8. В доме 150 кв. нас осталось менее 50 кв. К сожалению,С.Митрохина ДГИ не услышал. Надежда только на Вас, что услышат Вас. Удачи Вам в оказании помощи: москвичам, ветеранам труда, инвалидам войны,труженикам тыла, пенсионерам. От имени жильцов дома Жукова М.И. .
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Знать, воли не хватило
Григорьич написал 28.06.2017 11:22
"... &#171;Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы&#187;, &#8212; обратилась Матвиенко к Митрохину."
Наверное, Митрохина задержали за отсутствие политической воли пойти в нужном направлении.
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