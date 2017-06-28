Минэкономразвития рапортовало о рекордном росте промпроизводства в РФ

В мае 2017 года индекс промышленного производства в России вырос в годовом исчислении на 5,6%, сообщает RNS со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«Рекордный рост произошёл из-за нетипично холодной погоды, импортозамещения в отдельных секторах обрабатывающей промышленности. Влияние оказал также календарный фактор», — говорится в сообщении.

В частности, на 7% возросло производство пищевых продуктов, на 1,9% увеличился объём коммерческих грузоперевозок по всем видам транспорта. Кроме того, выросли объёмы производства электроэнергии (на 3,4%) и тепловой энергии (на 15,5%). Отмечается, что оживление экономической активности повлияло на инвестиционный спрос, машиностроительный комплекс и производство строительных материалов.

Индекс предпринимательской уверенности в мае 2017 года повысился сравнению с маем 2016 в обрабатывающих производствах с -4 до -1, а в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха — с -13 до -8. В добывающих производствах показатель остался на уровне мая 2016 года.

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