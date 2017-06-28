Минэкономразвития рапортовало о рекордном росте промпроизводства в РФ

В мае 2017 года индекс промышленного производства в России вырос в годовом исчислении на 5,6%, сообщает RNS со ссылкой на данные Минэкономразвития.
«Рекордный рост произошёл из-за нетипично холодной погоды, импортозамещения в отдельных секторах обрабатывающей промышленности. Влияние оказал также календарный фактор», — говорится в сообщении.
В частности, на 7% возросло производство пищевых продуктов, на 1,9% увеличился объём коммерческих грузоперевозок по всем видам транспорта. Кроме того, выросли объёмы производства электроэнергии (на 3,4%) и тепловой энергии (на 15,5%). Отмечается, что оживление экономической активности повлияло на инвестиционный спрос, машиностроительный комплекс и производство строительных материалов.
Индекс предпринимательской уверенности в мае 2017 года повысился сравнению с маем 2016 в обрабатывающих производствах с -4 до -1, а в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха — с -13 до -8. В добывающих производствах показатель остался на уровне мая 2016 года.
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уже забаненыйСлучайный прохожий написал 28.06.2017 12:23
Не важно как растет,важно,как считают.Вот картошка подорожала раза в четыре,а они пишут,что на 40%.Может у них с арифметикой проблемы,может у них спецмагазины со спецценами,может мы живем в параллельных вселенных,но скорее всего ,что приказали.то и написали.Все довольны-царь,бояре,а холопам все равно.
Локи-джан написал 28.06.2017 12:02
РОДОСЛОВНАЯ: сын Мары и Кощея-Чернобога. Есть у Морока брат Мороз. И есть у братьев такая милая привычка время от времени они друг в друга превращаются. Подозреваю, что они близнецы.
ИМЯ: Морок , иллюзия, обман. Есть даже заклинание наведение Морока , наведение иллюзорного вида.
СФЕРА ВЛИЯНИЯ: Да, Морок дух обманщик, он Бог невежества и заблуждений. Но также он хранитель путей к Правде, скрывающий от иных Истину за пустой маятой мирскою. А еще Морок может обращаться в холодный Мороз, ибо всякая ложь расчетлива и холодна.