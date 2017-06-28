Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минэкономразвития рапортовало о рекордном росте промпроизводства в РФ

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 2

минэкономразвития рост промпроизводства
Минэкономразвития рапортовало о рекордном росте промпроизводства в РФ

В мае 2017 года индекс промышленного производства в России вырос в годовом исчислении на 5,6%, сообщает RNS со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«Рекордный рост произошёл из-за нетипично холодной погоды, импортозамещения в отдельных секторах обрабатывающей промышленности. Влияние оказал также календарный фактор», — говорится в сообщении.

В частности, на 7% возросло производство пищевых продуктов, на 1,9% увеличился объём коммерческих грузоперевозок по всем видам транспорта. Кроме того, выросли объёмы производства электроэнергии (на 3,4%) и тепловой энергии (на 15,5%). Отмечается, что оживление экономической активности повлияло на инвестиционный спрос, машиностроительный комплекс и производство строительных материалов.

Индекс предпринимательской уверенности в мае 2017 года повысился сравнению с маем 2016 в обрабатывающих производствах с -4 до -1, а в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха — с -13 до -8. В добывающих производствах показатель остался на уровне мая 2016 года.

Материалы по теме: Глава Минобразования заявила о взлете российской науки

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Рекордный рост произошел из-за нетипично холодной погоды,
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 28.06.2017 12:23
Рекордный рост произошел из-за передачи Росстата в подчинение Минэкономразвития!
Не важно как растет,важно,как считают.Вот картошка подорожала раза в четыре,а они пишут,что на 40%.Может у них с арифметикой проблемы,может у них спецмагазины со спецценами,может мы живем в параллельных вселенных,но скорее всего ,что приказали.то и написали.Все довольны-царь,бояре,а холопам все равно.
Ответить
(без названия)
Локи-джан написал 28.06.2017 12:02
МОРОК в славянской мифологии Бог лжи, обмана и заблуждений.
РОДОСЛОВНАЯ: сын Мары и Кощея-Чернобога. Есть у Морока брат Мороз. И есть у братьев такая милая привычка время от времени они друг в друга превращаются. Подозреваю, что они близнецы.
ИМЯ: Морок , иллюзия, обман. Есть даже заклинание наведение Морока , наведение иллюзорного вида.
СФЕРА ВЛИЯНИЯ: Да, Морок дух обманщик, он Бог невежества и заблуждений. Но также он хранитель путей к Правде, скрывающий от иных Истину за пустой маятой мирскою. А еще Морок может обращаться в холодный Мороз, ибо всякая ложь расчетлива и холодна.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваше отношение к Роскомнадзору:
Результаты
Интернет-ТВ
Дважды преданные
Дважды преданные
28.06.2017
Бессмертие человека. Не надейся - не умрешь!
Бессмертие человека. Не надейся - не умрешь!
28.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На реставрацию Исаакия потратят 100 млн музейных средств (0)
Минэкономразвития рапортовало о рекордном росте промпроизводства в РФ (2)
Митрохина задержали у Совета Федерации после разговора с Матвиенко (7)
СМИ: Кремль решил отказаться от конкуренции на губернаторских выборах (0)
В правительстве не увидели конфликта интересов в назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК (3)
Будет царь, будет ему и дворянство под стать (4)
ВЦИОМ: россияне назвали США и Украину главными источниками военной угрозы (4)
Град размером с яйцо обрушился на Краснодарский край (0)
Реновация Конституции РФ (9)
Бетельгейзе сфоткали (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Браво, Плачидо!
Дарья Митина Дарья Митина: Погружаясь в чарующий мир румынского кино
Максим Калашников Максим Калашников: Дважды преданные
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Почему в Москве вместо конституции - реновация?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss