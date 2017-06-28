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Московский листок

На реставрацию Исаакия потратят 100 млн музейных средств

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 0

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На реставрацию Исаакия потратят 100 млн музейных средств

На реставрацию государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" в 2017 году потратят 100 миллионов рублей из музейных средств, заявил заместитель директора по эксплуатации храма Борис Подольский.

"Реставрация Исаакия - это только музейные деньги. На 2017 год это 105 млн руб.", - цитирует Интерфакс Подольского.

Пол его словам, в музее продолжается реставрация монументальной живописи, интерьерного мрамора и позолоты. Также в текущем году начнутся работы по утеплению купола Исаакия, элементы теплоизоляции которого не менялись с момента постройки собора.

Также музей-памятник выделяет 40 собственных средств на реставрацию Спаса на Крови. Еще 65 миллионов рублей направлены из городского бюджета.

 



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