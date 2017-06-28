Пятая часть молочной и половина рыбной продукции в России оказались фальсификатом

Пятая часть всей молочной продукции (20%) и половина рыбной продукции (50%) в российских магазинах является фальсификатом, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«В лёгкой промышленности объём незаконного оборота формирует порядка 35% рынка, фальсификат по молоку оценивается в 20% рынка, по рыбе доходит до 50%. В автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем 30%, во столько же в целом по стране оценивается доля незаконного оборота топлива», цитирует чиновника RNS.

По его словам, недобросовестные производители подменяют замороженное филе минтая и пикши на филе трески, а животный жир в сливочном масле подменяются растительным.

Министр отметил, что объём контрафакта в денежном выражении измерить достаточно сложно, поскольку статистика не учитывает нелегальный рынок. В качестве примера он привёл оценки, которые содержались в исследовании экспертов ВШЭ. «По их оценкам, объём незаконного оборота на семи ключевых потребительских рынках, суммарно формирующих 60% розницы, в 2015 году составил 2,5 трлн рублей», — сказал Мантуров.