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Московский листок

Пятая часть молочной и половина рыбной продукции в России оказались фальсификатом

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 2

молочные продукты рыба фальсификат
Пятая часть молочной и половина рыбной продукции в России оказались фальсификатом

Пятая часть всей молочной продукции (20%) и половина рыбной продукции (50%) в российских магазинах является фальсификатом, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«В лёгкой промышленности объём незаконного оборота формирует порядка 35% рынка, фальсификат по молоку оценивается в 20% рынка, по рыбе доходит до 50%. В автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем 30%, во столько же в целом по стране оценивается доля незаконного оборота топлива», цитирует чиновника RNS.

По его словам, недобросовестные производители подменяют замороженное филе минтая и пикши на филе трески, а животный жир в сливочном масле подменяются растительным.

Министр отметил, что объём контрафакта в денежном выражении измерить достаточно сложно, поскольку статистика не учитывает нелегальный рынок. В качестве примера он привёл оценки, которые содержались в исследовании экспертов ВШЭ. «По их оценкам, объём незаконного оборота на семи ключевых потребительских рынках, суммарно формирующих 60% розницы, в 2015 году составил 2,5 трлн рублей», — сказал Мантуров.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Kinozritel написал 28.06.2017 13:29
От русских разве кто-то ожидал другого результата?
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Опять не проверяем,что пишем
= написал 28.06.2017 12:57
"По его словам, недобросовестные производители подменяют замороженное филе минтая и пикши на филе трески".
Так бы было оченно хорошо.
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