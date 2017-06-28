Грядущая перепись населения обойдется россиянам в 50 млрд рублей

Ближайшая перепись населения России потребует финансирования в размере 50 млрд рублей, заявил в среду руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.

"В закон внесены изменения, теперь мы имеем право собирать данные с помощью интернета, использовать электронные вопросники. С этой точки зрения все готово. Вопрос в финансировании. (. . .) Надеюсь, что в июле должно как-то разрешиться. Я надеюсь, разрешится в пользу переписи населения, потому что мы должны ее проводить не реже, чем в 10 лет", - цитирует Интерфакс Суринова.

По его словам, методология переписи будет зависеть от объемов финансирования. "Мы готовы ко всему. Если наша смета будет поддерживать, мы планируем проводить перепись с использованием планшетов, интернета, машиночитаемых документов", - пояснил глава Росстата.

Он также подчеркнул, что в переписной лист будут добавлены вопросы, позволяющие корректно оценить миграцию.

"У нас есть определенные обязательства перед нашим коллегами из стран СНГ и Евразийской экономической комиссии, мы должны более подробно задавать вопросы, которые позволят корректно оценить миграцию, в том числе, трудовую", - сказал Суринов.

Напомним, предыдущая перепись населения России проводилась в 2010 году. Следующую перепись планировалось провести в 2020 году.