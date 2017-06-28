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Московский листок

В Совете Федерации предложили блокировать иностранные СМИ как иноагентов

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 3

цензура сми совет федерации климов
В Совете Федерации предложили блокировать иностранные СМИ как иноагентов

В Совете Федерации выступили с инициативой разрешить Роскомнадзору блокировать работу вещающих на территорию России иностранных СМИ при несоблюдении законодательства РФ, заявил журналистам в среду председатель временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

"(Необходимо) обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом… При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России", - цитирует ТАСС сенатора.

По его словам, также необходимо обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах.

"В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и [признаки] деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах", - добавил он.

Климов уточнил, что эти рекомендации были подготовлены по итогам прошедшей во вторник закрытой части заседания комиссии.

Напомним, комиссия по мониторингу попыток вмешательства извне во внутренние дела России была создана 14 июня. В нее вошли десять сенаторов. Она должна заняться отслеживанием "деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Конкуренция однако?
Чукча написал 28.06.2017 13:45
Иноагенты блокируют иноагентов?
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(без названия)
Kinozritel написал 28.06.2017 13:28
голос пиндосни скоро будет популярен
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логично, пораб уже все заблокировать, оставив россиянам "российскую газету" и сайт РПЦ и президента.
kerg написал 28.06.2017 13:17
Этого за глаза хватит да и патриотизм вырастер в разы.
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