ЕС продлил санкции против России на полгода

Совет ЕС в среду официально продлил на полгода экономические санкции против Российской Федерации в связи с ситуацией на востоке Украины. Как передает Интерфакс, в Евросоюзе дальнейшую судьбу этих санкций по-прежнему увязывают с выполнением российской стороной Минских соглашений. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года. Предыдущие санкции истекут 31 июля текущего года.

Европейский совет согласовал данное продление 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств, что стало политическим одобрением такого решения. После саммита ЕС 23 июня председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил: "Мы договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев". Следуя процедуре, Совет ЕС утвердил 28 июня юридический акт о продлении санкций.

Напомним, 19 июня Совет ЕС продлил на год действие запретительных мер в отношении Крыма и Севастополя. Санкции предусматривают запрет на импорт продуктов, произведенных в Крыму и Севастополе, в ЕС, запрет для европейских компаний и граждан инвестировать в предприятия полуострова, запрет на туристические услуги. Также запрещен экспорт из ЕС в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики.

Санкционная политика ЕС против России включает три различных направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма.