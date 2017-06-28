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Московский листок

СП: число бедных россиян достигло 22 миллионов

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 0

голикова бедность сп
СП: число бедных россиян достигло 22 миллионов

Число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам первого квартала 2017 года выросло до 22 млн человек, что составляет порядка 15% от общей численности населения страны, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации. По ее словам, только за первые три месяца текущего года их количество возросло на два миллиона человек.

"За первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, — 15%, то есть 22 млн. Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек", - цитирует Голикову РБК.

По ее словам, в законопроект о поправках в федеральный бюджет 2017 года заложены более оптимистичные цифры по количеству граждан, находящихся за чертой бедности. Прогноз экспертов полагал снижение их числа с 13,9% до 12,9%.

Глава СП отметила, что в январе—мае реальные располагаемые доходы населения продолжали падать, хоть и не такими темпами, как в прошлом году — на 0,8% против 4,8%. Но из-за падения доходов снизился потребительский спрос: на 0,8% за пять месяцев, тогда как в прогнозе предполагается рост на 1,9%.

По данным обзоров Внешэкономбанка, реальные доходы россиян в апреле этого года снизились до уровней 2009 года. С октября 2014 года реальные доходы показывали положительную динамику год к году лишь один раз — в январе 2017-го, когда они выросли сразу на 8%. Впрочем, наибольший вклад в это внесла единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. руб.

 



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