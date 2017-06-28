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Московский листок

Президент не будет отдыхать от счастья

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 6

путин рейтинг
Президент не будет отдыхать от счастья

По словам Пескова, пока Путин в отпуск не собирается. У Владимира Путина довольно интенсивный рабочий график. При этом представитель кремля добавил, что сам надеется уйти в отпуск в августе...

Интересно, а зачем Путину отпуск, если вся его жизнь в последние 17 лет - сплошное наслаждение? Разве что отдыхать от отдыха.

Скажем, у президента США 11 авианосных групп и всего одна загородная резиденция в Кемп-Дэвиде. А у президента России всего один древний авианесущий корабль, зато резиденций аж 24! Просто посетить каждую в течение года - не то что отпуска, а и рабочего времени не хватит. Впрочем, в своих резиденциях глава государства тоже "работает".

А когда ему придет фантазия сделать что-то эдакое - ну, допустим, погонять журавлей в небе или достать со дна морского пару амфор - он разве отпуск оформляет? Нет, просто берет и едет в "деловую поездку". Да, и в этом году уже сообщали, что Путину захотелось побыть одному, и он на целую неделю забурился в тайгу. Разве он оформлял отпуск?

В свое время ходил анекдот среди военных, мол, спрашивают курсанта, генерал это звание или должность? Правильный ответ: генерал - это счастье!

Ну а президент - это счастье непредставимое! Кому ж надо отдыхать от счастья?

Да вот только что прилетел из Артека. Наверно, и сам в море искупался, позагорал - не одним же детям в Крыму отдыхать. Ну а сейчас в Питере начинается военно-морской салон - не очень трудная работа для президента съездить на выставку? Тем более, чтоб там что-то значительное происходило - навряд ли. Вот британцы авианосец спустили на воду только что, а у нас каждый новый баркас - событие.

Зато каждый вояж Путина в какое-нибудь приятное место - это для российских СМИ "событие". А мы можем составить себе достаточно ясное представление о "рабочем" графике президента, И о том, насколько трудно ему, как рабу на галерах... А на галерах отпусков не полагается.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 7
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Всего комментариев к статье: 6
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Пустоголовых много, а Путин один
Пепел Клааса Двестодванайцатого Класса написал 28.06.2017 16:56
Вот ты баранов пользуешься услугами шлюшек? Или хотя б можешь пошалить, а Владим Владимычу запрещено. Про гомосятину и не заикаюсь, а вдруг мечтает дитя природы!
Я вот сьездил на Мальдивы, так меня никто не искал, релакс и коммунизм, а ему нельзя. Не корректно обвинять такого человека, некрасиво это, я же не спрашиваю почему вы севрюга каждый день кушаете? Я вот треску трескаю, да и не каждый день, и ничего жив здоров.
Займитесь уже чем-нибудь, макраме чтоль.... Такой звон стоит, противно.
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Толяну-Барану
Человек за сценой написал 28.06.2017 16:46
Ты, веретено астрологички, шапку Мономаха носил!?
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может он и не человек вовсе,
а робот написал 28.06.2017 16:42
или их 24 экземпляра-на все резиденции.
И плюс еще-кремлевский робот.
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Долой ОПГ "Государство"!!!Долой машину для насилия богатых над бедными!!!
Лис написал 28.06.2017 16:24
Путин-это изменник Советской Родины и ручная обезьянка Хозяев денег.И по нем плачет народный трибунал.
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(без названия)
56ппро написал 28.06.2017 16:13
в трудах в трудах аки ..... моль
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отпизздим чмырей
тупинамбург написал 28.06.2017 16:07
Мухин неофашист и имперец калашников это коллаборационисты и оккупанты форума мск.
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