Президент не будет отдыхать от счастья

По словам Пескова, пока Путин в отпуск не собирается. У Владимира Путина довольно интенсивный рабочий график. При этом представитель кремля добавил, что сам надеется уйти в отпуск в августе...

Интересно, а зачем Путину отпуск, если вся его жизнь в последние 17 лет - сплошное наслаждение? Разве что отдыхать от отдыха.

Скажем, у президента США 11 авианосных групп и всего одна загородная резиденция в Кемп-Дэвиде. А у президента России всего один древний авианесущий корабль, зато резиденций аж 24! Просто посетить каждую в течение года - не то что отпуска, а и рабочего времени не хватит. Впрочем, в своих резиденциях глава государства тоже "работает".

А когда ему придет фантазия сделать что-то эдакое - ну, допустим, погонять журавлей в небе или достать со дна морского пару амфор - он разве отпуск оформляет? Нет, просто берет и едет в "деловую поездку". Да, и в этом году уже сообщали, что Путину захотелось побыть одному, и он на целую неделю забурился в тайгу. Разве он оформлял отпуск?

В свое время ходил анекдот среди военных, мол, спрашивают курсанта, генерал это звание или должность? Правильный ответ: генерал - это счастье!

Ну а президент - это счастье непредставимое! Кому ж надо отдыхать от счастья?

Да вот только что прилетел из Артека. Наверно, и сам в море искупался, позагорал - не одним же детям в Крыму отдыхать. Ну а сейчас в Питере начинается военно-морской салон - не очень трудная работа для президента съездить на выставку? Тем более, чтоб там что-то значительное происходило - навряд ли. Вот британцы авианосец спустили на воду только что, а у нас каждый новый баркас - событие.

Зато каждый вояж Путина в какое-нибудь приятное место - это для российских СМИ "событие". А мы можем составить себе достаточно ясное представление о "рабочем" графике президента, И о том, насколько трудно ему, как рабу на галерах... А на галерах отпусков не полагается.

Анатолий Баранов