Заксобрание Петербурга отказало в проведении референдума по Исаакию

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга проголосовали против проведения референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ).

Проект постановления поддержали 38 народных избранников, 10 выступили против. В бюллетень для голосования предлагалось включить следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний»»

Как сообщает газета "Фонтанка", по мнению парламентского большинства и юрслужбы ЗакСа, представленные инициативной группой вопросы не соответствуют федеральному законодательству и городскому закону о референдуме. В частности, по мнению юристов, вопрос передачи имущества религиозного назначения уже урегулирован федеральным законом.

Также нарекания депутатов вызвала одна из формулировок в тексте проекта, касающаяся соблюдения религиозных церемоний.

В свою очередь, оппозиционные депутаты раскритиковали претензии к организаторам референдума, заявив о намерении обжаловать отказ.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 10 января официально заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование Русской православной церкви. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Противники передачи Исаакия - оппозиционные депутаты и общественные деятели - выступили с инициативой проведения референдума.