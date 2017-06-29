С майданными гадами надо бороться, пока они ползают, а не скачут!

В Киеве очередной триумф декоммунизации: полиция в Парке Вечной Славы заставила мужчину, носившего футболку со словом "СССР" и советской символикой, снять её. Видимо, если бы эти символы были бы и на другой его одежде, нарушителю пришлось бы раздеться догола...

А что при этом происходит у нас, России, которая последнее время как-то невзначай стала повторять разные украинские почины? То тоже очередной памятник Ленина снесут, то попытаются закрыть социальную сеть в Интернете... Понятно, что в нас-то делается все их лучших соображений, тогда как то же самое на Украине – из самых дурных…

Вот на днях топонимическая комиссия Петербурга вынесла решение о том, чтобы "почистить" городские улицы от советских названий. Должны перестать существовать улицы Володарского и Урицкого в Колпине, названные в честь двух революционеров-большевиков, застреленных летом 1918 года террористами. На очереди Советская улица в Курортном районе. Ранее приказала долго жить набережная Робеспьера. При том, что во Франции имя ее мятежного героя-революционера почитается по сей день – что отражено в его памятнике и мемориальных досках, названии улицы и метро…

Но самым громким из переименований должно стать переименование площади Пролетарской диктатуры в центре Петербурга. Видимо, господа-декоммунизаторы не придумали ничего лучшего, чтобы именно отметить год 100-летия революции в городе, где она произошла...

Питерские коммунисты пригрозили по этому случаю массовыми протестами. И эти протесты против декоммунизации у нас пока что вовсе не бесплодны, порой приносят протестующим успех.

Так в прошлом году их победой закончилась попытка "маннергеймизации" города на Неве. Заляпанную красками и едкими жидкостями доску маршала Маннергейма пришлось с позором удалить вон, хотя торжественно ставили её чины российского правительства и президентской администрации. Похожая судьба, видимо, ожидает и доску адмирала Колчака, решение об удалении которой принял суд. В Москве ранее удалось отстоять от переименования (при опросе-голосовании на сайте "Активный гражданин") станцию метро Войковская, которая названа в честь советского дипломата, героически погибшего на своём посту (как и Володарский с Урицким).

Успеха, хотя пока и не окончательного, добились борцы против переименования города Тутаев, названного в 1918 году в честь рядового героя-красноармейца. Им удалось заставить власти назначить на 10 сентября общегородской опрос о том, какое имя должен носить город: Тутаев или же "Романов-Борисоглебск", как его сейчас предлагают назвать. Борцам за Тутаев удалось собрать в свою поддержку в общей сумме более 6000 подписей, что весьма немало для небольшого города. Они пишут: "Достигнутый на сегодняшний день результат является достойным ответом тем, кто постоянно твердит, что «от нас ничего не зависит. За нас уже всё решили»". Что ж, поздравления с успехом и пожелания окончательной победы!

Однако из всего этого следует вывод, возможно, более важный, чем отъем названий у нескольких улиц. Пока в России декоммунизация, десоветизация, маннергеймизация и т.д. носят "ползучий" характер, бороться с ними во сто крат легче, чем когда они перейдут в открытое наступление. Фашистских майданных гадов гораздо проще окорачивать, пока они стесняются и "ползают", чем когда они потеряют страх и начнут прыгать и скакать, как на Украине. Следовательно, надо это делать сейчас, насколько хватает сил...

В противном случае "Украина", ставшая апофеозом национал-буржуазного реваншизма, вползет к нам через заднее крыльцо – и тоже никого не пощадит. И те, кто сейчас рядится в тоги борцов с "коммунистическим террором", устроят такой "белый террор", что никому мало не покажется.