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Московский листок

Дуров согласился внести Telegram в реестр Роскомнадзора, пообещав не выполнять "закон Яровой"

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 2

роскомнадзор telegram дуров реестр закон яровой
Дуров согласился внести Telegram в реестр Роскомнадзора, пообещав не выполнять "закон Яровой"

Основатель Telegram Павел Дуров согласился внести мессенджер в реестр Роскомнадзора на основе регистрационных данных, отметив при этом, что не намерен выполнять "антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой", равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram".

"Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном — о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка", - сообщил Дуров на своей странице "ВКонтакте".

При этом он напомнил, что глава Роскомнадзора «открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram, и заявил, что «все, чего он ждет от нас для выполнения закона, - это предоставление информации о компании Telegram».

"Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании", — отметил Дуров.

Напомним, 26 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к Павлу Дурову в котором призвал команду Telegram соблюдать российское законодательство и предоставить информацию для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации в интернете.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
старый рыбак написал 28.06.2017 17:43
Испугался. Это не Aplle, который отказался предоставить свои ресурсы ФБР для разблокировки якобы, "смартфона террористов". Не сделал это и при судебном решении в пользу ФБР. Дуров же поломался для вида и сдал с поторохами всех пользователей, хотя и отнекивается.
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(без названия)
.......... . . написал 28.06.2017 17:12
коготок увяз - птичке п_ц.
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