В Москве ученые вышли на митинг с требованием повысить финансирование науки

В Москве в сквере Суворовской площади в среду утром прошел митинг профсоюза работников Российской академии наук. Как сообщает РБК, протестующие потребовали увеличить расходы на науку до 0,22% ВВП России в 2018 году. Кроме того, они потребовали увеличить финансирование Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и студенческих научных исследований. По разным оценкам, в акции приняли участие от 500 до 1000 человек. Солидарность с протестующими выразили ученые Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Дальнего Востока.

"Здесь собрались не только работники РАН, но и работники образования, и фундаментальная наука — Курчатовский институт здесь, Протвино, Пущино. И мы готовы сказать власти: хватит нас дурить, хватит отписки подавать на письма. Мы будем идти до тех пор, пока не будет создана комиссия во власти, которая будет предпринимать шаги к тому, чтобы наука действительно стала стратегическим ресурсом", - заявил на митинге председатель профобъединения «РКК-Наука» Анатолий Миронов.

По словам председателя Профсоюза работников РАН Виктора Калинушкина, "ни одна уважающая себя страна в мире не тратит на науку меньше 1,5% ВВП, а ведущие страны — меньше 2-4% ВВП". "Если нас не услышат, в сентябре-октябре будем проводить более массовые акции по всей стране", - отметил он.

Отметим, что буквально накануне глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что российская наука сейчас находится "на взлете" по макропоказателям.

"Задача, которая перед нами стоит, потребует больших усилий, может быть даже более масштабных, чем мы привыкли... у нас есть все шансы, чтобы их решить. И по макропоказателям, что бы ни говорили, наша наука находится как раз на взлете", - заявила Васильева на совместном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук.

По ее словам, об этом свидетельствует целый ряд параметров. Так, по данным министра, число молодых ученых в российской науке за год выросло до 43%, или увеличилось на 8,3 тыс. человек. Также она отметила "неожиданный" рост финансирования науки. "У нас за последний год прирост внебюджетного финансирования превышает 19 млрд рублей", - сообщила Васильева.