Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Москве ученые вышли на митинг с требованием повысить финансирование науки

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 1

В Москве ученые вышли на митинг с требованием повысить финансирование науки

В Москве в сквере Суворовской площади в среду утром прошел митинг профсоюза работников Российской академии наук. Как сообщает РБК, протестующие потребовали увеличить расходы на науку до 0,22% ВВП России в 2018 году. Кроме того, они потребовали увеличить финансирование Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и студенческих научных исследований. По разным оценкам, в акции приняли участие от 500 до 1000 человек. Солидарность с протестующими выразили ученые Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Дальнего Востока.

"Здесь собрались не только работники РАН, но и работники образования, и фундаментальная наука — Курчатовский институт здесь, Протвино, Пущино. И мы готовы сказать власти: хватит нас дурить, хватит отписки подавать на письма. Мы будем идти до тех пор, пока не будет создана комиссия во власти, которая будет предпринимать шаги к тому, чтобы наука действительно стала стратегическим ресурсом", - заявил на митинге председатель профобъединения «РКК-Наука» Анатолий Миронов.

По словам председателя Профсоюза работников РАН Виктора Калинушкина, "ни одна уважающая себя страна в мире не тратит на науку меньше 1,5% ВВП, а ведущие страны — меньше 2-4% ВВП". "Если нас не услышат, в сентябре-октябре будем проводить более массовые акции по всей стране", - отметил он.

Отметим, что буквально накануне глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что российская наука сейчас находится "на взлете" по макропоказателям.

"Задача, которая перед нами стоит, потребует больших усилий, может быть даже более масштабных, чем мы привыкли... у нас есть все шансы, чтобы их решить. И по макропоказателям, что бы ни говорили, наша наука находится как раз на взлете", - заявила Васильева на совместном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук.

По ее словам, об этом свидетельствует целый ряд параметров. Так, по данным министра, число молодых ученых в российской науке за год выросло до 43%, или увеличилось на 8,3 тыс. человек. Также она отметила "неожиданный" рост финансирования науки. "У нас за последний год прирост внебюджетного финансирования превышает 19 млрд рублей", - сообщила Васильева.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В Москве ученые вышли на митинг
дубинками успокоют написал 28.06.2017 17:45
В Москве ученые вышли на митинг -сейчас их быстренько распихают по автозакам и по 15 суток административки влепят ...дубинками успокоят и повяжут...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваше отношение к Роскомнадзору:
Результаты
Интернет-ТВ
Дважды преданные
Дважды преданные
28.06.2017
Бессмертие человека. Не надейся - не умрешь!
Бессмертие человека. Не надейся - не умрешь!
28.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Москве ученые вышли на митинг с требованием повысить финансирование науки (1)
Дуров согласился внести Telegram в реестр Роскомнадзора, пообещав не выполнять "закон Яровой" (2)
Президент не будет отдыхать от счастья (10)
Заксобрание Петербурга отказало в проведении референдума по Исаакию (0)
СП: число бедных россиян достигло 22 миллионов (1)
ЕС продлил санкции против России на полгода (3)
В Совете Федерации предложили блокировать иностранные СМИ как иноагентов (8)
Грядущая перепись населения обойдется россиянам в 50 млрд рублей (8)
Пятая часть молочной и половина рыбной продукции в России оказались фальсификатом (6)
На реставрацию Исаакия потратят 100 млн рублей музейных средств (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Браво, Плачидо!
Дарья Митина Дарья Митина: Погружаясь в чарующий мир румынского кино
Максим Калашников Максим Калашников: Дважды преданные
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Почему в Москве вместо конституции - реновация?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss