Экс-глава Приднестровья сбежал в Молдавию

Бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук в ночь на 28 июня сбежал на лодке в Молдавию после того, как ему вручили документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета, сообщил в Facebook спикер Верховного Совета ПМР Александр Щерба.

«Ночью он переплавился на плавстредстве через Днестр и был уже в Молдове», — написал председатель приднестровского парламента.

По его словам, экс-президент был лишен неприкосновенности 28 июня по представлению прокурора ПМР Анатолия Гурецкого. Правоохранители его подозревают в хищении госсредств в особо крупных размерах, контрабанде, незаконном изъятии пенсий и зарплат и помилования с нарушениями закона. Следствие полагает, что, Шевчук, будучи лидером страны, создал стабилизационный фонд, на который со специального газового счета было перечислено порядка восьми миллионов долларов.

Евгений Шевчук руководил непризнанной республикой Приднестровье с 2011 по 2016 год.