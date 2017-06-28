Донбасс намерен поставлять уголь в страны Европы и Турцию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) намерена поставлять уголь в Турцию и страны Европы, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"Мы сейчас нашли новые контракты и подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией, поэтому продажи угля других марок тоже пойдут", - цитирует РИА Новости Захарченко.

По его словам, сейчас ДНР испытывает проблемы с переизбытком угля из-за торговой блокады Донбасса и введения временной администрации на предприятиях Рената Ахметова. "Когда они работали тут, коксующиеся угли, которые мы добываем тут, — 100 тысяч тонн — они забирали все", - пояснил Захарченко.

Ранее СМИ сообщали, что военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту продажи за границу угля, добытого на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР.