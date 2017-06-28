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Московский листок

Зюганов поздравил Путина с годовщиной нелегальной разведки

Опубликовано 28.06.2017 в разделе комментариев 2

Зюганов поздравил Путина с годовщиной нелегальной разведки

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов поздравил президента РФ Владимира Путина с 95-летием со дня создания Управления нелегальной разведки Службы внешней разведки России.

"Можно, наверное, поздравить вас с днём разведки", - цитирует Зюганова РИА Новости.

Лидер КПРФ также сообщил, что служил "в похожих подразделениях, только военной разведки". "Пожелаем нашим спецслужбам успехов", - добавил Зюганов.

Издание отмечает, что Геннадий Зюганов подарил Владимиру Путину мед со своей пасеки, за что российский лидер выразил ему благодарность. «За мед вам спасибо», - сказал Путин, имея в виду мед с пасеки Зюганова.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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мед, надеюсь с полонием?
иванИванов написал 29.06.2017 00:03
как подобает настоящему разведчику))))))))))))
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прогиб засчитан
бивис написал 28.06.2017 23:53
Зю, ты вообще революцию собираешься делать или так и будешь богу молиться и солцеликому зад лизать... коммунист хренов. Хорошо что дедушка Ленин этого не видет
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