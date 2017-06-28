Зюганов поздравил Путина с годовщиной нелегальной разведки

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов поздравил президента РФ Владимира Путина с 95-летием со дня создания Управления нелегальной разведки Службы внешней разведки России.
"Можно, наверное, поздравить вас с днём разведки", - цитирует Зюганова РИА Новости.
Лидер КПРФ также сообщил, что служил "в похожих подразделениях, только военной разведки". "Пожелаем нашим спецслужбам успехов", - добавил Зюганов.
Издание отмечает, что Геннадий Зюганов подарил Владимиру Путину мед со своей пасеки, за что российский лидер выразил ему благодарность. «За мед вам спасибо», - сказал Путин, имея в виду мед с пасеки Зюганова.
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иванИванов написал 29.06.2017 00:03
бивис написал 28.06.2017 23:53