Зюганов поздравил Путина с годовщиной нелегальной разведки Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов поздравил президента РФ Владимира Путина с 95-летием со дня создания Управления нелегальной разведки Службы внешней разведки России. "Можно, наверное, поздравить вас с днём разведки", - цитирует Зюганова РИА Новости. Лидер КПРФ также сообщил, что служил "в похожих подразделениях, только военной разведки". "Пожелаем нашим спецслужбам успехов", - добавил Зюганов. Издание отмечает, что Геннадий Зюганов подарил Владимиру Путину мед со своей пасеки, за что российский лидер выразил ему благодарность. «За мед вам спасибо», - сказал Путин, имея в виду мед с пасеки Зюганова.



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