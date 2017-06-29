О представлении доказательств и допросе Мухина

Что происходило в 2008 -2011 годах

Заседание по делу ИГПР ЗОВ 27 июня 2017 года началось с удивившего защиту поведения судьи Криворучко - он приобщил к делу заключение специалиста по компьютерной экспертизе (оказывается МВТУ им. Баумана выпускает уже и таких специалистов) Я.С. Гордецкого, который разыскал в интернете и извлёк переписку бойцов АВН и содержание сайтов в 2010-2011 годах. Удивление защиты вызвало то, что Криворучко присоединил к делу данное заключение - ведь это убийственное доказательство защиты.

Если бы, разумеется, в России был суд.

В этом заключении Городецкий сделал следующие выводы:

«1) В электронной почте Gmail-аккаунта sokol993@gmail.comимеется переписка пользователей Google-группы «страна АВН рассылка <avn_ss@googlegroups.com>», содержащая сведения о прекращении деятельности «Армии Воли Народа». Так, в переписке группы avn_ss@googlegroups.com под заголовком «Вопрос Лидера о прекращении деятельности» пользователь «Мухин Юрий Игнатьевич|Москва <y.i.mukhin@gmail.com>» в первом сообщении от 23 февраля 2011 г. в 10:23 поставил на голосование вопрос: "Кто за то, чтобы в связи с решением Мосгорсуда от 19 ноября 2010 года и вступлением его в силу 22 февраля 2011 года прекратить деятельность, как Армии Воли Народа?" Большинство ответов участников переписки были утвердительными, в частности пользователь «Соколов Александр Александрович | Москва <sokol993@gmail.com>» в сообщении от 23 февраля 2011 г., 16:06 ответил: "За".

В переписке группы avn_ss@googlegroups.com под заголовком «два вопроса на голосование», начатой пользователем «Парфёнов Валерий Николаевич Москва <valeriy.parfenov@gmail.com>» 23 Фев 2011 в 15:11, поставлен тот же вопрос: «...вопрос от Лидера Армии: "Кто за то, чтобы... прекратить деятельность, как Армии Воли Народа?"», - а результаты голосования предложено вписывать в документ «Орг. структура. Армии» во вкладку «Голос. Вопросы Оренбурга и Лидера». В письме от 18:32 16 Map 2011 в данной переписке пользователь «Парфёнов Валерий Николаевич Москва <valeriy.parfenov@gmail.com>» сообщил результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА - 96%. Прошу... довести результаты голосования до каждого бывшего бойца ".

2) В облачном хранилище Google Диск почтового аккаунта sokol993@gmail.com имеется Google-таблица «Орг. Структура Армии - Голосование». В данной таблице по состоянию на 15.03.2011 на листе «Голос.Вопросы Оренбурга и Лиде» содержатся сведения о голосовании по вопросу "Кто за то, чтобы в связи с решением Мосгорсуда от 19 октября 2010 года и вступлением его в силу 22 февраля 2011 года прекратить деятельность, как Армии Воли Народа?". В столбце под данным заголовком с вариантом ответа "ДА" содержится 222 значения, в том числе в строке "МОСКВА СоколовАА" - 39 значений, "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ" - 23 значения. В столбце под заголовком "Кто за то, чтобы... прекратить деятельность Армии Воли Народа?" с вариантом ответа "НЕТ" содержится 10 значений. Таким образом, из 232 голосов по вопросу "Кто за то, чтобы... прекратить деятельность, как Армии Воли Народа?" варианту "ДА" соответствует 96% значений, а варианту "НЕТ" - 4%. Примечателен регион, по которому количество отрицательных ответов на указанный выше вопрос преобладает: в строке «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КротовСВ» варианту «ДА» соответствует 2 значения, а варианту «НЕТ» - 3 значения.

3) В облачном хранилище Google Диск почтового аккаунта sokol993(g)gmail.com имеется Google-таблица «личный состав МиМО». В данной таблице по состоянию на 03.10.2011 на листе «Голос.Вопросы Оренбурга и Лиде» содержатся сведения о голосовании по вопросу "Кто за то, чтобы в связи с решением Мосгорсуда от 19 октября 2010 года и вступлением его в силу 22 февраля 2011 года прекратить деятельность, как Армии Воли Народа?". В столбце под данным заголовком с вариантом ответа "ДА" содержится 39 значений в строках с пометкой "М" и 23 значения в строках с пометкой "МО", в том числе в строках с именами "Парфенов Валерий Николаевич", "Соколов Александр Александрович», "Мухин Юрий Игнатьевич", "Барабаш Кирилл Владимирович", "Нехорошее Юрий Николаевич" и др. В столбце под заголовком "Кто за то, чтобы... прекратить деятельность Армии Воли Народа? " с вариантом ответа "НЕТ" содержится 2 значения.

4) Не позже чем с 02.10.2008 и как минимум до 06.01.2014 в открытом доступе в сети Интернет действовал электронный ресурс https://zaotvet.ru, имеющий название "Официальный сайт Межрегионального общественного движения «За ответственную власть»".

В материале данного сайта с заголовком «О подготовке к референдуму» по состоянию на 20.07.2009 содержались сведения об организации межрегиональным общественным движением «За ответственную власть» (МОД «ЗОВ») инициативной группы по подготовке и проведению референдума по вопросу принятия закона об оценке избирателями деятельности Президента и депутатов Федерального собрания РФ. Суть предложенных поправок к законодательству заключается в следующем: "На очередных выборах избиратели будут не только выбирать президента, но и в качестве присяжных давать оценку деятельности представителям власти, отработавшим свой срок. При положительной оценке уходящие в отставку Президент и депутаты Федерального собрания получат все причитающиеся им по закону вознаграждения и льготы. Но если большинством голосов избирателей работа Президента и депутатов Федерального собрания будет признана неудовлетворительной, то все они будут лишены свободы на такой же срок, который они находились у власти". На странице сайта с заголовком «О нас» по состоянию на 14.07.2009 содержались сведения об адресе приемной МОД «ЗОВ» в Москве ("ул. Шверника д. 14/1, корп.2, кв.1"), а также реквизиты организации: ''Регистрационное свидетельство выдано 1.07.2008, ОГРН1087799027700".

5) По состоянию на 30.11.2010 на сайте газеты «Своими Именами» http://svoim.info в открытом доступе находился № 11 (11) газеты «Своими Именами» от 02.11.2010, содержащий объявление за подписью председателя политсовета МОД «ЗОВ» Шарлая В.В. под заголовком "ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ!". В данном материале объявлено об организации межрегиональным общественным движением «За ответственную власть» (МОД «ЗОВ») Инициативной группы подготовки (проведения) референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»). В объявлении содержится "НАЧАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ участников референдума об образовании инициативной группы подготовки референдума «За ответственную власть»". В тексте приводится установка на соблюдение ИГПР «ЗОВ» требований закона, а именно N 5-ФКЗ «О референдуме РФ». Согласно ст.ст. 1, 2 «НАЧАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ», единственной целью инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») является реализация инициативы референдума по вопросу принятия п.4 ст.93 и п.6 ст. 109 Конституции РФ, а также Федерального конституционного закона «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России». Согласно ст. 3 «НАЧАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ», участник ИГПР «За ответственную власть» "может иметь любые политические убеждения". В ст. 18 данного документа говорится, что "после проведения референдума ИГПР «За ответственную власть» будет расформирована ".

Согласно ст. 6 представленного проекта закона «Об оценке...», "в момент выборов каждый избиратель, пришедший на избирательный участок, вместе с избирательным бюллетенем получает проект оценки сменяемому Президенту (членам Федерального Собрания). В проекте три варианта решения: «Достоин благодарности», «Заслуживает наказания» и «Без последствий» ". Согласно ст. 7 данного законопроекта "если более половины зарегистрированных избирателей решит: «Достоин благодарности», то Президент и все члены Федерального Собрания, не имеющие отсроченных наказаний по этому Закону, подлежат награждению званиями Героев России ".

6) По состоянию на 15.02.2012 на электронном ресурсе http://igpr.ru, имеющем заголовок «За ответственную власть! | Инициативная группа по проведению референдума ИГПР ЗОВ», содержались следующие сообщения.

6.1) В материале "Сторонники ответственности власти отпраздновали День Революции в Москве", имеющем дату публикации 07.11.2010, содержатся сведения об участии ИГПР «ЗОВ» в праздновании Дня революции в Москве 07.11.2010 и распространении сторонниками идеи ответственности власти листовок "За право народа поощрять власть". В данной публикации инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» и Армия Воли Народа упоминаются как две отдельные организации.

6.2) В материале "Сторонники ответственности власти поддержали десантников", имеющем дату публикации 08.11.2010, содержатся сведения об участии ИГПР «ЗОВ» в митинге в защиту армии и флота в Москве 07.11.2010. В данной публикации инициативная группа «За ответственную власть» и Армия Воли Народа упоминаются как две отдельные организации.

6.3) В материале "Власть - под жёсткий договор!", имеющем дату публикации 07.12.2010, содержатся сведения об участии ИГПР «ЗОВ» в митинге левых сил во Владикавказе 05.12.2010. В данной публикации не содержится упоминаний об Армии Воли Народа (АВН).

6.4) В материале "Прошел очередной фестиваль Песен сопротивления", имеющем дату публикации 19.12.2010, содержатся сведения об участии ИГПР «ЗОВ» в проведении фестиваля песен сопротивления в Москве 19.12.2010. В данной публикации инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР "ЗОВ") и АВН упоминаются как две отдельные организации.

6.5) В материале "Тысячи цветов украсили могилу Сталина в его День Рождения", имеющем дату публикации 21.12.2010, содержатся сведения об участии ИГПР «ЗОВ» в памятном возложении венков к могиле И.В.Сталина 21.12.2010. В данной публикации инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» и Армия Воли Народа упоминаются как две отдельные организации.

7) На электронном ресурсе http://igpr.ru не позже чем с 15.02.2012 представлен в

открытом доступе материал под заголовком "Как запрещалась «Армия Воли

Народа»" с датой публикации 07.03.2011, содержащий видеозапись и стенограмму пресс-конференции Мухина Ю.И. от 17.02.2011. В тексте указанного материала имеется ссылка на видеозапись «конференция Ю.И.Мухина», размещенную 20.02.2011 в видеоблоге пользователя «Сергей Кротов» на видеохостинге YouTube.com.

Согласно тексту указанной публикации и аудиорасшифровке видеозаписи, во время данной конференции от лица, представившегося как "Мухин Юрий Игнатьевич, исполняющий обязанности лидера «Армии Воли Народа»", в ответ на вопрос о дальнейших действиях «Армии Воли Народа» в случае утверждения Верховным судом запрета организации поступило следующее заявление: "Мы будем законопослушными. Мы прекратим деятельность Армии Воли Народа".

8) На электронном ресурсе http://igpr.ru не позже чем с 15.02.2012 и до момента исследования имеется публикация «За право народа поощрять власть!», имеющая дату публикации 05.11.2010 и содержащая ссылку на pdf-файл одноименной листовки. В ней от имени инициативной группы по проведению референдума (ИГПР) «За ответственную власть» обосновывается необходимость оценки и награждения избирателями званиями Героев России Президента и депутатов ФС РФ в соответствии со специальным законом об оценке, который предлагается принять с помощью всенародного референдума».

Напомню, что по версии обвинения ИГПР ЗОВ это переименованная АВН. Но как это теперь можно утверждать при таких безусловных доказательствах??

Ведь из этих документов следует, что ни о каком переименовании АВН в ИГПР ЗОВ и речи не шло - общим голосованием бойцы АВН прекратили свою деятельность, о чём было публично объявлено Ю. Мухиным на пресс-конференции. А ИГПР ЗОВ создавалась МОД ЗОВ, о чём свидетельствует объявление на сайте, размещённое ещё 20 июля 2009 года, и о чём председатель политсовета МОД ЗОВ сообщал и сообщал в газете. Мало этого, как минимум с 2010 года - ещё до прекращения деятельности АВН, обе эти организации вместе участвовали в различных мероприятиях как две отдельные организации.

После этого Я.С. Гордецкого допросили, как специалиста. Вопросы были о том, можно ли с уверенностью утверждать, что выявленная им переписка действительно датируется 2008-2011 годами? Городецкий подтвердил - дату создания файлов изменить невозможно.

Ещё доказательства

Несколько неожиданно для защиты пришёл ещё один свидетель - Сергеев Игорь Георгиевич, который помимо того, что показывали все свидетели, сообщил, что он член ИГПР ЗОВ с 2013 года и считает себя членом ИГПР ЗОВ до сих пор. Кроме этого, он активный член «Единой России», у него даже есть благодарность от президента Путина с его личной подписью, и в его организации никто не считает преступлением организацию референдума ИГПР ЗОВ. Пробовал дать судье обзреть благодарственную грамоту Путина (очень красиво оформленную), но Криворучко от этой благодарности шарахнулся. Затем грамотно так, Сергеев ходатайствовал у судьи, чтобы его ознакомили с протоколом сегодняшнего заседания, чтобы он убедился, что секретарь правильно записала его показания. Криворучко отправил его с ходатайством в канцелярию (22 заседания прошло, а в деле нет ни единого протокола, кроме касающихся продления срока заключения).

Затем Мухин (напомню, что пока только он представляет доказательства) хотел продложить исследование доказательств, находящихся в материалах дела, но Криворучко отказал в этом, заявив, что он даст Мухину оглашать их после судебного следствия. Мухин не стал спорить (было видно, что для него это неожиданно) и попробовал приобщить к материалам дела в качестве доказательств ряд документов, в частности.

27 июня 2016 года тогда обвиняемый Мухин подал следователю Талаевой заявление, в котором пытался добиться от следователя разъяснения существа предъявляемого ему обвинения. Однако, следователь постановлением от 27 июля 2016 года открыто ОТКАЗАЛАСЬ разъяснять существо предъявленного обвинения: «Законодателем не предусмотрено процедура дополнительного письменного разъяснение сути обвинения. Следствие расценивает данное заявление обвиняемого, как попытка бойкотирования следственного действия - ознакомление с материалами уголовного дела». И понимая циничное беззаконие такого ответа, следователь бессовестно изъяла это ходатайство и свой ответ из материалов дела. Вот Мухин и просил приобщить к делу то, что следователь убрала, тем самым зафиксировав дату, с которой подсудимым отказывались разъяснять, в организации деятельности какой именно организации их обвиняют, и какой экстремистской деятельностью эта неизвестная организация занималась.

Криворучко отказал.

Тогда Мухин попросил приобщить к делу документы своей невиновности, которые он уже вручал следователю, но которые следователь впоследствии уничтожила, а именно:

- копия постановления следователя Талаевой о приобщении к делу указанных документов;

- 2 экземпляра газеты «Своими именами»;

- копию письма в ЦИК от 16.03.2011 на 1;

- копию ответа ЦИК от 08.04.2011 на 1 л.;

- копию письма обвиняемого Мухина в ЦИК от 14.09.2015 на 2 л.;

- копия ответа ЦИК от 09.10.2015 на 1 л.

Криворучко приобщил к делу только копии писем из ЦИК.

Затем Мухин просил приобщить к делу копии решение Серпуховского суда и апелляционного определение Московского областного суда по делу о признании экстремисткой книги Мухина «За державу обидно!».

Дело в том, что Серпуховской прокурор в 2012 году обратился в суд г. Серпухов с представлением о признании книги Ю. Мухина «За державу обидно!» экстремистским материалом в связи с тем, что «в тексте книги Ю. Мухина «За державу обидно!» вставлен текст статьи «Ты избрал - тебе судить!», «Закон о суде народа над Президентом и членами Федерального Собрания Российской Федерации», который Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 20.03.2010 признан экстремистским материалом».

И суд города Серпухова в своём решении от 13.07.2012 года подтвердил: «экспертами установлено, что в тексте книги Ю. Мухина «За державу обидно!» вставлен текст статьи «Ты избрал - тебе судить!», «Закон о суде народа над Президентом и членами Федерального Собрания Российской Федерации», который Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 20.03.2010 признан экстремистским материалом».

Но текст статьи «Ты избрал - тебе судить!», признанной решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 20.03.2010 экстремистским материалом, был единственным материалом, за распространение которого была прекращена деятельность АВН.

Однако Московский областной суд Апелляционным определением от 24.02.2014 года указанное решение Серпуховского суда отменил и по делу вынес новое постановление, в котором Серпуховскому городскому прокурору отказано в его иске о признании экстремистским материалом книги Ю. Мухина «За державу обидно!».

Таким образом, данные материалы доказывают, что решение Мосгорсуда о прекращении деятельности АВН основано на недостоверных обстоятельствах, опровергнутых Московским областным судом. Следовательно, это доказывает, что Решение Мосгорсуда от 19.11.2010 о прекращении деятельности АВН в данном деле является недопустимым доказательством.

Криворучко отказал приобщать к делу эти доказательства.

Допрос подсудимого Мухина: как и почему

Затем начался допрос Ю. Мухина. ОН подготовил записки к своему выступлению, которые и зачитал:

«По существу данного дела должен сообщить следующее.

Данное дело вызвано двумя причинами.

Во-первых, животным страхом существующего режима перед народом, перед любыми проявлениями его воли, мы этот страх видим и в зале суда.

Во-вторых, после того, как правящий режим объединился с организованной преступностью, организованная преступность настояла на упразднении в МВД отделов борьбы с собой, но упразднённые штатные должности и людей этих отделов нужно было куда-то устроить. Поэтому бывших борцов с организованной преступностью реорганизовали в отделы борьбы с мифическим экстремизмом. Посему в органах МВД, следствия и прокуратуры были созданы коллективы паразитирующих бездельников, которым для получения зарплаты требовалось фабриковать какие-то дела «про экстремизм». Вот они и начали фабриковать дела против заведомо невиновных, чтобы оправдать получение своей зарплаты.

Террористы взрывают в России, что хотят и где хотят, а тысячи бездельников за огромную зарплату следователей, прокуроров и судей объявляют экстремистами давно умершего писателя Льва Толстого или художника Васнецова.

Достаточно сказать, что из материалов нашего дела следует, что подсудимые обеспечивают получение доходов:

- 29 лицами, устроившимися судьями;

- 31 лицом, устроившимся следователями и прокурорами с помощниками, в том числе и тем, кто на сегодня арестован за связь с ворами в законе;

- и 63 лицам, устроившимся на службу офицерами полиции, включая двух генерал-майоров.

Таким образом, без учёта судьи Криворучко и гособвинителя Тарасовой, подсудимые давали хорошо кормиться из казны 124 человекам.

Поводом для начала преследования МОД АВН, а потом и ИГПР ЗОВ послужило:

- требование членов АВН возбудить уголовное дело против оклеветавшего АВН одиозного заместителя Генерального прокурора Гриня;

- активная работа подсудимых Мухина, Парфёнова и Барабаша с целью наказать Генерального прокурора Чайку за его отказ возбуждать уголовное дело против фальсификаторов выборов 2011 года,

- разоблачение подсудимым Соколовым воровства государственных средств.

Начнем с упоминаемого в деле Межрегионального общественного движения Армия воли народа (МОД АВН).

АВН была создана в 1997 году по правилам закона об общественных объединениях без регистрации юридического лица, поскольку имела единственную цель - при достижении численности в 20-50 тысяч человек зарегистрироваться в Центризбиркоме, а затем организовать референдум по принятию статьи 138 Конституции и Закона «О суде народа над президентом и членами ФС РФ». Посему у АВН не было необходимости регистрировать АВН в Минюсте. Но почему нужна была численность в 20-50 тысяч человек.

Дело в том, что согласно закону «О референдуме в РФ» для проведения референдума, члены инициативной группы обязаны за 45 дней собрать не менее 2 миллионов подписей в поддержку референдума. Причём, таких специально и бессмысленно завышенных требований нет больше ни в одной другой стране с демократическим, а не фашистским управлением. К примеру, в Швейцарии на сбор 100 тысяч подписей, которые необходимо собрать даже для организации референдума по изменению Конституции Швейцарии, даётся 18 месяцев, в Латвии для сбора 150 тысяч подписей даётся год, а в России для сбора 2 миллионов подписей даётся всего 45 дней! А вот это соотношение количества собранных подписей и времени на их сбор, определяет количество людей, требуемых для сбора этих подписей.

Мало этого, в демократических странах собирать подписи может любая группа людей - ей для этого не обязательно для этого где-то регистрироваться. Мало этого, можно нанять сборщиков подписей за деньги, а России собирать эти 2 миллиона подписей могут только зарегистрированные члены зарегистрированной инициативной группы, и только те, кто зарегистрированы нотариусом на учредительном собрании, как члены этой группы.

Ещё одно препятствие в законе «О референдуме в РФ» - инициативная группа по проведению референдума учреждается собранием уполномоченных, избранных в региональных подгруппах, а региональные подгруппы создаются собранием в регионах - что понятно. Но от первого собрания в регионах до последнего должно пройти не более двух месяцев! То есть инициативную группу по проведению референдума и сбор подписей невозможно собирать частями, к примеру, невозможно организовать региональную подгруппу в Москве и начать собирать в Москве подписи в поддержку референдума, как об этом задают и задают вопросы гособвинители. По требованию закона к проведению первого собрания подгруппы в каком-либо регионе уже нужно иметь не менее 20 тысяч готовых членов инициативной группы не менее чем в половине субъектов Федерации, иначе невозможно уложится в эти два месяца, установленные законом «О референдуме в РФ», дающиеся на организацию всей инициативной группы. Если от проведения первого собрания в субъекте Федерации до подачи документов о регистрации всей инициативной группы пройдёт два месяца и 1 день, то вся работа пойдёт насмарку - в Центризбиркоме такую ИГПР просто не зарегистрируют.

Это объясняет, почему в России никогда не было общероссийского референдума - режим и так творит, что хочет и ему референдумы не нужны, а снизу для его проведения требуются огромная по численности организация. Достаточно сказать, что даже самая большая реальная партия - КПРФ, - которая в период своего расцвета насчитывала до 70 тысяч членов, несколько раз пробовала, но не смогла организовать общероссийский референдум.

Таким образом, зарегистрироваться в Центризбиркоме, как это собиралась сделать АВН, можно было только при достижении численности самой АВН не менее, чем в 20 тысяч человек.

Так вот, именно этим сбором людей занималась МОД АВН, когда её деятельность запретил Мосгорсуд. Но занималась этим АВН не одна - одновременно с нею созданием своей ИГПР занималась и Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» (МОД ЗОВ). И после запрета АВН, сбором людей для проведения своего референдума (и только этим) продолжило заниматься никем не запрещаемая МОД ЗОВ, точнее созданная им ИГПР ЗОВ, но об этом ниже.

Свидетель Болдырев высказал своё мнение, что по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином …права на участие в референдуме»), может наказываться только воспрепятствование участию в референдуме уже созданных и зарегистрированных инициативных групп. Это ошибка! Наказывается не то, что полицейский не пускает кого-то голосовать. Наказывается нарушение конституционного ПРАВА на участие референдуме! Главное - нарушение права! А что именно это право включает в себя, разъясняется в части 2.11 статьи 4 закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»: «право на участие в референдуме - конституционное право граждан Российской Федерации голосовать на референдуме, участвовать в выдвижении инициативыпроведения референдума, а также в иных законных действиях по подготовке и проведению референдума».

Мы выдвинули инициативу референдума, мы заняты подготовкой к его проведению, следовательно, мы находимся под защитой статьи 141 УК РФ, и все, кто попирает наши права на участие в референдуме, являются фашиствующие уголовными преступниками, даже если они сегодня считаются судьями, прокурорами или следователями.

Далее поясняю, что АВН названа была «армией», чтобы показать, что организация не претендует на участие в политическом процессе (в выборах) и не имеет политической программы, посему после референдума будет расформирована. Мы этим названием показывали, что у нас не партия, а нечто типа американской благотворительной организации «Армия спасения».

Итак, МОД АВН долгое время была организацией, которая вела подготовку референдума по вопросу принятия своего законопроекта.

Но в 2008 году была создана уже упомянутая политическая организация Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» (МОД ЗОВ). В отличие от АВН, МОД ЗОВ была зарегистрирована и могла, и должна была участвовать в политическом процессе (в выборах), и таким путём, по замыслу её инициаторов, должна была получить возможность принять закон об ответственности власти не только посредством организации референдума, но и посредством выбора своих депутатов в Госдуму. Кроме того, как пояснил суду свидетель Тягунов, создавали МОД ЗОВ люди, которые имели иной вопрос референдума - другие поправки к Конституции и предлагаемый к принятию законопроект.

Не достигнув больших успехов в численности членов, то есть, в вопросе попадания своих депутатов в Думу, не позже, чем с 20 июля 2009 года, МОД ЗОВ также усилило работу по организации референдума. А прокурор Москвы Сёмин подал в Мосгорсуд представление о запрете деятельности АВН только 16 августа 2010 года. То есть МОД ЗОВ начало создавать ИГПР ЗОВ более чем за год то самого возникновения дела по запрету АВН.

Итак, в июле 2009 года МОД ЗОВ объявило на своём сайте о начале создания инициативной группы по проведению референдума, причём, МОД ЗОВ организовывала свою ИГПР сразу по правилам закона «О референдуме». И таким образом, повторю, задолго до возникновения дела о прекращении деятельности АВН, создавались уже две независимые группы по организации референдума по принятию своих проектов законов.

И когда в конце 2010 года начался процесс по запрещению деятельности Межрегионального общественного движения «Армия воли народа», то Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» воспользовалось случаем и начало открыто и широко публиковать объявления о создании своей ИГПР уже не только на сайте, но и в прессе, и публиковало эти объявления до конца следующего 2011 года.

Повторю, предполагаемые вопросы референдума у АВН и МОД ЗОВ существенно отличались, поскольку это были разные организации - этими организациями предполагалось внесение разных изменений в Конституцию и приятие иных текстов законов.

Мало этого, напоминаю, что своим решением от 19.10.2010 года по делу о запрете деятельности АВН, Мосгорсуд совершенно неправосудно запретил деятельность МОД АВН, но даже при этом, суд запретил её деятельность не за организацию референдума, а за распространение одного единственного материала, неправосудно признанного судом экстремистским.

Итак, после запрещения деятельности АВН, часть людей, перепуганных произволом кремлёвского режима, прекратила любую деятельность, часть перешла в партию Рот-Фронт, имевшую в программе свой законопроект об ответственности власти, а часть перешла в инициативную группу по проведению референдума, создаваемую МОД ЗОВ, - в ИГПР ЗОВ. И активно подключилась к её созданию и оформлению - к разработке соглашения, вопроса референдума и правил. В том числе, после вступления в силу Решения Мосгорсуда о запрете деятельности АВН и голосования членов АВН о прекращении её деятельности, в создаваемую ИГПР ЗОВ перешёл и я с моими ныне арестованными товарищами. Таким образом, создание той инициативной группы, которую создавала МОД АВН, прекратилось в связи с запретом АВН, а создание ИГПР МОД ЗОВ, наоборот, активизировалось.

После вступления в силу решения о запрете деятельности МОД АВН, общим голосованием бойцов МОД АВН её деятельность была прекращена и история этой организации и создаваемой ею ИГПР на этом закончилась. И, подчеркну, никогда больше не возобновлялась ввиду отсутствия необходимости, поскольку уже минимум с 2009 года действовала Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть», которую, повторю, начала создавать МОД ЗОФ - Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть». Поэтому, повторю, все активисты АВН, включая меня, ликвидировав АВН, просто перешли в ИГПР ЗОВ.

Ну, а деятельность ни МОД ЗОВ, ни ИГПР ЗОВ никаким судом никогда не прекращалась.

О чём в связи с этим необходимо сказать отдельно.

Организация признаётся экстремистской, и деятельность её прекращается не следователем, не прокурором, а только по основаниям статьи 9 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В случае ИГПР ЗОВ, которая с точки зрения своего статуса, как организации, является межрегиональной организацией, прокурор Москвы должен обратиться по подсудности в Мосгорсуд с представлением о запрете деятельности ИГПР ЗОВ, указав, к примеру, то, что твердит нам обвинение, - что ИГПР ЗОВ это «формально переименованная АВН». Запрет деятельности организации, повторю, решается судом, а не прокурором или следователем, как преступники в правоохранительных органах пытаются решить в нашем случае. Причём, Тверской суд, к примеру, не может разрешить вопрос запрета деятельности ИГПР ЗОВ за экстремистскую деятельность, даже если такое представление подаст прокурор Москвы, поскольку этот вопрос районному суду не подсуден - этот вопрос должен решаться Мосгорсудом и, кстати, в гражданском процессе, в котором прокуроры обязаны отвечать на вопросы.

Далее. Ни один документ ИГПР ЗОВ никогда не признавался экстремистским. Вообще за всю историю и АВН, и ИГПР ЗОВ, всего один документ, распространённый АВН, заведомо неправосудно был признан экстремистским в 2008 году - почти 10 лет назад. И тогда же было прекращено его распространение. Это подтверждают 20 томов этого дела.

Теперь к вопросу об организации деятельности.

ИГПР ЗОВ управлялась коллегиально - всеми членами организации, для чего по вопросам, касающимся всех, проводилось общее голосование. Так вот, свидетели Трибунский, Выборнов, Шибакин и другие показали в суде, что общим голосованием всех членов, как это требует «Начальное Соглашение», ИГПР ЗОВ никогда никому не поручала выступать от своего имени. Это же понятно - ведь полноценные руководители ИГПР могли появиться только при проведении собраний по правилам закона «О референдуме», но к моменту ареста подсудимых в создаваемой ИГПР ЗОВ ещё не было достаточного количества членов, чтобы провести эти собрания и избрать руководителей, которые бы начали действовать от имени ИГПР ЗОВ.

Невозможно в данном случае объяснить деяния гособвинения, не применяя к обвинению понятия «дикая юридическая безграмотность». Ведь помимо того, что ИГПР ЗОВ как организация ещё не создана и не имеет руководящих органов, помимо того, что ИГПР ЗОВ никогда не давала Барабашу права выступать от своего имени, и не обязывала его выступать, есть и прямое указание закона, презираемого стороной обвинения, - указание закона «О противодействии экстремистской деятельности». Статья 15 этого закона установила:

«В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, …соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма».

Так установил закон. Более того, согласно статьям 7, 8 Начального Соглашения ИГПР ЗОВ (т.1, л.д. 155):

«7. Инициативная группа состоит из участников референдума, объединенных в региональные подгруппы.

8. Каждая региональная подгруппа большинством голосов избирает исполняющего обязанности уполномоченного представителя (далее в тексте - Уполномоченного) для представления региональной подгруппы вовне и для организации связи участников референдума между собой (т. 13, л.д. 225-227)».

Однако согласно скриншоту выступления на митинге 05.05.2013 лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, данное лицо подписано как подполковник ВВС, участник ИГПР «ЗОВ» и лицо, имеющие отношение к Экспертному Совету Оппозиции. Поскольку Барабаш не являлся даже исполняющим обязанность уполномоченного хоть какой-то подгруппы ИГПР ЗОВ, то он не мог выступать от ИГПР ЗОВ.

Кроме того:

- ИГПР ЗОВ не имела руководителей или руководящих органов;

- К. Барабаш не был руководителем или членом руководящего органа;

- в своём инкриминируемом ему выступлении, он прямо указал, что выступает от собственного имени;

- ему не инкриминируются ПРИЗЫВЫ к экстремистской деятельности.

Поэтому попытка притянуть к этому делу осуждение Кирилла Барабаша, глупы и преступны и потому, что Кирилл за свои выступления, которые тут пытаются представить в виде доказательств, был неправосудно осуждён за разжигание социальной розни, а не за распространение экстремистских материалов - это разные деяния, признаваемые законом экстремистскими. Однако в нашем деле разжигание социальной розни не вменяется в вину ИГПР ЗОВ и это, естественно, сразу вызывает и вопрос - при чём тут социальная рознь, вменённая в вину К. Барабашу? ИГПР ЗОВ вменяется в вину неосуществлённое намерение распространять экстремистские материалы, напомню, что экстремистские материалы - это «документы или информация на иных носителях», а не выступление на митинге. То есть, и с этой точки зрения, выступление Барабаша это неотносимое к делу доказательство.

Вот теперь сами посудите, как можно было подсудимых, организовывающих референдум в полном соответствии с конституционным законом «О референдуме в РФ», арестовать по обвинению по части 1 статьи 282.2 УК РФ: «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»??

Отсюда и то существо предъявленного нам обвинения, в котором преступники так и не смогли придумать никакого конкретного обвинения, - ни названия организации, в организации деятельности которой мы обвиняемся, ни экстремистской деятельности в которой мы обвиняемся.

В нашем деле преступники, поставившие себе целью лишить народ России права на референдум, попали в капкан собственной юридической малограмотности. В деле фигурирует две организации - АВН и ИГПР ЗОВ. АВН запрещена судом, а ИГПР ЗОВ - нет. Можно, закрыв глаза на здравый смысл и русский язык, утверждать, что «ИГПР ЗОВ это формально переименованная АВН». Это идиотизм, но предположим, что эта голословная ложь обвинителя была бы правдой. Но дальше что?? Ведь по части 1 статьи 2822 УК РФ наказание вводится за запрещённую судом организацию, а не за переименованную в чьих-то малограмотных мозгах.

Для преступников, устроившихся в следственные органы и прокуратуру, благо в том, что в России нет судей, а лица, устроившиеся получать доходы судей, выносят только обвинительные приговоры по команде прокуратуры.

Для примера, в дневниках помощника прокурора Бауманского района Москвы, описавшего своё участие в судах при рассмотрении уголовных дел в 1981-82 годах, рассказывается случай, когда прокурор представил в суд тунеядца, многие годы нигде не работавшего. Однако в суде жена тунеядца, работавшая на фабрике, заявила, что приносила домой с фабрики какие-то детали и тунеядец дома помогал ей эти детали собирать. Все прекрасно понимали, что жена врёт, что ни из одной фабрики невозможно выносить и заносить никакие детали, но судья прервал слушание дела и заявил обвинявшему помощнику прокурора, что суд подсудимого не осудит, поскольку возникли сомнения, что подсудимый тунеядец. И чтобы помочь прокуратуре, суд рассмотрение дела остановил, а тунеядца отправил на психиатрическую экспертизу, очередь на которую нужно было ждать два-три года, а дело вернул прокурору, который за это время должен был дело тихо закрыть.

А в нашем деле прокурор не способен выдумать нам преступление, а человек, считающийся судьёй, не возвращает дело прокурору, а без колебаний берется вынести нам обвинительный приговор.

О каком правосудии может идти речь?»

После э того Мухин ответил на вопросы защиты, уточняющие его показания.

Что касается вопросов прокуроров, то они не перестают удивлять своей глупостью, кстати, на этом слушании зал дважды хохотал над этими прокуроршами, что опять подвигло Криворучко делать заявления, что он удалит из зала всех зрителей.

В данном случае Мухин чуть ли не пальцах объяснил, что согласно закону «О референдуме» на сбор 2 миллионов подписей даётся всего 45 дней, и начинается сбор подписей только после того, как инициативная группа по проведению референдума будет создана и зарегистрирована в ЦИК. Как мог пояснял, что ни АВН не достигла численности, достаточной для регистрации, ни ИГПР ЗОВ не достигла этой численности, посему обе эти организации не могли собирать подписи. Он от младшего советника юстиции Фроловой, требовал, чтобы та попробовала почитать закон «О референдуме», на что она возмущенно заявляла, что она его изучила. И после этого Фролова дважды задала Мухину вопрос, сколько подписей в поддержку референдума собрали АВН и ИГПР ЗОВ. «Что в лоб, что по лбу!» И эта дама считается младшим советником юстиции, носит майорские погоны…

Следующее заседание 29 июня в 14 часов.

Соб. корр.