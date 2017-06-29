По авианосцам проигрываем даже Британии, причем до 2030 года

На морском салоне в Петербурге прозвучало, что обеспечить присутствие ВМФ России в акватории Мирового океана призван многоцелевой авианосец проекта 23000 «Шторм». Впервые данный проект был продемонстрирован в закрытом режиме в июле 2013 года. Его разработчиком является Крыловский государственный научно-исследовательский центр (КГНЦ).

«Шторм» будет значительно превосходить по габаритам авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», водоизмещение корабля составит 90-100 тыс. тонн (против 50-60 тыс. тонн), длина — 330 м (против 270 м), ширина по ватерлинии — 40 м (против 33 м). Важной особенностью «Шторма» станет атомная энергетическая установка, которая предоставляет судну практически неограниченную автономность передвижения.

Вот только обещают это чудо техники российскому флоту не раньше 2030 года... Интересно, каковы будут потери России за ближайшие 13 лет ввиду фактического отсутствия авианосного флота?

Понятно, что эти заявления стали ответом на спуск на воду британского авианосца "Королева Елизавета" - кстати, первого в серии, и второй корабль уже вовсю строится. Корабли огромные, уступают по размерам только американским "Нимитцам", но... не имеют атомной силовой установки. Официальная версия - дорого!

Что резко ограничивает их возможности на больших дистанциях - фактически Британия уже не "владычица морей", а региональная морская держава вроде Японии. Дальность хода 10 тысяч километров. То есть для сдерживания России или Турции годится, а вот на Дальний Восток - только для усиления американского флота.

В принципе полноценным авианосным флотом обладает сегодня только одна страна мира - США. 11 полноценных авианосных групп - это больше, чем у всего остального человечества вместе взятого, и более того - это самые большие, самые современные авианосцы, и все они - атомные.

Кроме США атомный авианосец есть только у Франции - это "Шарль де Голль", но он почти в 2 раза меньше "Нимитца" и он один.

Все остальные авианосные морские державы - Китай, Индия, Бразилия, Италия, Таиланд и даже Россия располагают авианосцами (а чаще авианесущими крейсерами), не имеющими атомных силовых установок, то есть имеющими ограниченный радиус применения.

В СССР это отставание прекрасно осознавали, и уже строился полноценный авианосец с атомной силовой установкой, но увы - в начале 90-х он был порезан на металлолом прямо на стапеле.

Почему Россия в процессе поднимания с колен так и не озаботилась собственным полноценным авианосным флотом? Это загадка. Самое главное, у нас есть собственные технологии проектирования и производства ядерных силовых установок - их ставят на атомные подводные лодки, на атомные ледоколы и даже на единственный в мире атомный лихтеровоз - это к вопросу об отсуствии якобы каких-то технологий! Россия по-прежнему способна строить большие корабли - только что "Адмирал Горшков" был переоборудован и переоснащен для Индии из противолодочного авианесущего крейсера в полноценный авианосец.

Что держит?

- Технологии строительства корпусов для больших кораблей есть, и даже кое каие современные технологии были "подтырены" при совместном с Францией производстве "Мистралей".

- Палубная авиация собственного производства имеется в серийном производстве.

- Атомные силовые установки производятся отечественной промышленностью.

О необходимости авианосного флота для военно-морской составляющей стратегических сил говорить даже не приходится, этот вопрос даже сильно перезрел. Если уж Индия нуждается в современном флоте океанской зоны, то что говорить о нас, с самой протяженной в мире морской границей?

О какой защите интересов в Арктике можно говорить без авианосца, причем с мощной ледовой защитой? В идеале своего рода авианосца-ледокола с атомной силовой установкой. Такой же корабль необходим и Тихоокеанскому флоту.

Если в Черном море авианосцу делать в принципе нечего, то отсутствие Средиземноморской эскадры уже очень дорого обошлось стратегическим интересам России на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Балканах. Очень не хватало российской авианосной группы в Средиземном море и во время Балканских войн, и во время событий в Ливии, ну и сегодня в Сирии, само собой.

Она же могла бы и несколько остудить пыл некоторых бывших социалистических стран в плане "сдерживания" России в Прибалтике.

Вот минимум три авианосных группы нужны сегодняшней России, причем не для проведения агрессивной политики - для агрессии их явно мало, а для минимального сдерживания возможной агрессии против РФ.

Может ли Россия себе это позволить, причем до 2030 года?

Мне кажется, не просто может - вице-премьер Рогозин должен, по моему глубокому убеждению, не спать и не есть, пока не будет принята программа скорейшего производства группы российских атомных авианосцев. Этого ждет и промышленность, погибающая без оборонных заказов, и флот, уже забывший о том, что такое новый корабль первого ранга. И деньги лучше потратить на свою промышленность, чем на чужой чемпионат мира по футболу - чужой, потому что наша сборная все равно будет смотреть его по телевизору. В конце концов, пусть сыграют на палубе авианосца для поднятия духа личного состава.

И не к 2030-му году, а на 10 лет раньше!