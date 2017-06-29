Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Что вы хотели знать об украинском терроризме, но стеснялись спросить

Опубликовано 29.06.2017 в разделе комментариев 0

украина фашизм майдан социал-дарвинизм
Что вы хотели знать об украинском терроризме, но стеснялись спросить

В Верховной раде удивились отсутствию в Крыму партизанского движения: «У меня один вопрос: первыми пошли получать российские паспорта, к сожалению, именно крымские татары. Второе: где партизанские отряды в горах Крыма, где подорванные эшелоны оккупантов, где уничтоженная инфраструктура? Нет! Извините», — заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Игорь Мосийчук.

Можно было бы посетовать на то же самое в Харькове и Одессе, но у нас призывы к терроризму запрещены. А на Украине являются делом доблести и геройства. 

Призыв депутата к осуществлению террористиеской деятельности на территории другого государства - это нормально? Это по-европейски?

Впрочем, недано нобелевский лауреат Алексиевич разрешила украинцам убивать не только москалей, но и других украинцев, которые неправильно мыслят и неправильно выражаются. Реакция не заставила себя ждать - украинские диверсанты зверски зарезали двоих ополченцев на Донбассе.

Интересно, когда они начнут потрошить французов или немцев, те тоже будут одобрительно молчать? Наверно, будут - поляков же на Волыни даже пополам перепиливали, а те поддерживают сегодня тех же самых бандеровцев.

А как насчет оккупированных Львова и Тернополя? Там тоже надо пускать под откос эшелоны оккупантов?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваше отношение к Роскомнадзору:
Результаты
Интернет-ТВ
Наука требует
Наука требует
29.06.2017
О новой лоскутизации Европы
О новой лоскутизации Европы
29.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Что вы хотели знать об украинском терроризме, но стеснялись спросить (0)
По авианосцам проигрываем даже Британии, причем до 2030 года (1)
О представлении доказательств и допросе Мухина (0)
О новой лоскутизации Европы (0)
Наука требует (0)
С майданными гадами надо бороться, пока они ползают, а не скачут! (5)
Зюганов поздравил Путина с годовщиной нелегальной разведки (4)
Донбасс намерен поставлять уголь в страны Европы и Турцию (1)
Экс-глава Приднестровья сбежал в Молдавию (4)
В Москве ученые вышли на митинг с требованием повысить финансирование науки (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Безымянные террористы, безымянные спецслужбы...
Дарья Митина Дарья Митина: Боятся, суки:))))
Дарья Митина Дарья Митина: Советы от Колобка
Максим Калашников Максим Калашников: Почему национал-патриоты РФ и Европы нужны друг другу?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Наш Телеграм канал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss