Что вы хотели знать об украинском терроризме, но стеснялись спросить

В Верховной раде удивились отсутствию в Крыму партизанского движения: «У меня один вопрос: первыми пошли получать российские паспорта, к сожалению, именно крымские татары. Второе: где партизанские отряды в горах Крыма, где подорванные эшелоны оккупантов, где уничтоженная инфраструктура? Нет! Извините», — заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Игорь Мосийчук.

Можно было бы посетовать на то же самое в Харькове и Одессе, но у нас призывы к терроризму запрещены. А на Украине являются делом доблести и геройства.

Призыв депутата к осуществлению террористиеской деятельности на территории другого государства - это нормально? Это по-европейски?

Впрочем, недано нобелевский лауреат Алексиевич разрешила украинцам убивать не только москалей, но и других украинцев, которые неправильно мыслят и неправильно выражаются. Реакция не заставила себя ждать - украинские диверсанты зверски зарезали двоих ополченцев на Донбассе.

Интересно, когда они начнут потрошить французов или немцев, те тоже будут одобрительно молчать? Наверно, будут - поляков же на Волыни даже пополам перепиливали, а те поддерживают сегодня тех же самых бандеровцев.

А как насчет оккупированных Львова и Тернополя? Там тоже надо пускать под откос эшелоны оккупантов?

А.Б.