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Московский листок

Минэкономразвития просит 29 млрд руб. на повышение производительности труда

Опубликовано 29.06.2017 в разделе комментариев 2

Минэкономразвития просит 29 млрд руб. на повышение производительности труда

Минэкономразвития предложило проект по повышению производительности труда в 1,5 раза до 2020 года в России, который потребует 29 млрд руб. пишет газета "Ведомости". Повышать производительность труда Минэкономразвития предлагает по всей стране, постепенно и в несколько этапов. В 2017 г. в программе будут участвовать пять регионов, в 2018 и 2019 гг. – по 10, новые регионы будут прибавляться и дальше.

В каждом отберут компании, которым бюджет наймет консультантов по повышению производительности труда. Их список надо будет одобрить, но в основном это компании из большой четверки аудиторов — Deloitte, Pwc, Ernst&Young, KPMG. Они проанализируют эффективность компании и предложат кратко-, средне- и долгосрочные меры.

В эксперименте смогут принять средние компании с выручкой до 30 млрд руб. и "большим потенциалом к повышению эффективности".

Уволенных сотрудников компаний предлагается переводить на новые предприятия. Это будет вторым этапом программы, на который, по расчетам Минэкономики, необходимо около 20 млрд руб. за три года и еще около 10 млрд в 2020 году. Работодатели, которые нанимают сотрудников, уволенных из отобранных предприятий, получат налоговые преференции. Они смогут компенсировать часть заработной платы нанятых и расходы на их переезд. Также речь может идти об отсрочке уплаты налогов в размере социальных взносов.

Оценкой квалификации, профориентацией уволенных займутся сотрудники служб занятости – их квалификацию Минэкономразвития также хочет повысить.

Трудовое законодательство должно стать гибким, говорится в презентации Минэкономразвития, но как именно – не сказано. Речь не идет о том, чтобы можно было на раз уволить сотрудника, права их не пострадают – все меры уже обсуждаются с профсоюзами, пояснил изданию федеральный чиновник.

Будет введен электронный договор, электронная трудовая книжка, законодатель создаст условия для частичной и удаленной занятости. Будут отменены избыточные требования по числу и квалификации сотрудников. А чтобы повысить мобильность уволенных, будет строиться арендное жилье по всей стране, в том числе через инфраструктурную ипотеку.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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"бюджет наймет консультантов"
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 29.06.2017 11:06
Все,дальше можно не продолжать.Наймет,распилит,откатит.Миллиардов нет,производительности нет,так как трудиться негде.Зато появится новый домик во французской деревне, на берегу одного моря,по среди земли.
Помнится кто-то обещал 25.000.000 высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году.Может 25 миллионов не создал,тогда хоть 25 тысяч?Ну 250?Хотя бы ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ??!!!Ничего он не создал,кроме одних понтов,а вот разрушить умудрился очень много.
Тьфу,на тебя!
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Бред
Григорьич написал 29.06.2017 10:52
Если Минэкономразвития затеяло повышение производительности труда - следует спросить у этой "Мин"-ы, что она понимает под трудом.
Поскольку ничего, кроме "освоения" средств, оно - министервство - делать неспособно, то следует предположить, что и на этот раз будут бороться за производительность традиционного процесса "распил-откат"
Уж лучше не надо.
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