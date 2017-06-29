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Московский листок

Арестован бывший компаньон Чубайса

Опубликовано 29.06.2017 в разделе комментариев 0

Арестован бывший компаньон Чубайса

Полиция арестовала на 48 часов бывшего компаньона главы Роснано Анатолия Чубайса, Илью Сучкова, владельца швейцарской фирмы SFO Концепт.

Как сообщал ранее Forbes, менеджер бывшего family office Чубайса оформил на себя его недвижимость, стоившую около $40 млн.

В сентябре 2016 года стало известно об аресте судом построенного по заказу Чубайса дома и участка земли в Подмосковье, принадлежащих швейцарской компании SFO Concept, которую с 2010 года возглавляют Илья Сучков, брат Игоря Сучкова, который 17 лет был советником Чубайса, и сын Василия Сучкова, который работал с нынешним главой «Роснано» в Госкомимуществе. 

Чубайс тогда подтвердил Forbes, что ранее владел SFO Concept, но в 2013 году он продал ее «другому лицу, чтобы оно занялось организацией строительства дома и привлечением финансирования».



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