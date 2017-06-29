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Московский листок

Сердюков вошел в состав совета директоров "Камаза"

Опубликовано 29.06.2017 в разделе комментариев 0

Сердюков вошел в состав совета директоров "Камаза"

Экс-министр обороны, индустриальный директор авиационного комплекса ГК "Ростех" Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров ПАО "КамАЗ", передает Интерфакс. Как следует из сообщения автопроизводителя, он сменил в составе совета экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Юридические лица контролируют 98,34% уставного капитала компании. Среди них - корпорация "Ростех" (49,9%), кипрская Avtoinvest Limited (23,54%, владеет акциями в интересах бывших владельцев инвесткомпании "Тройка Диалог" и гендиректора компании Сергея Когогина), германский концерн Daimler AG (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%), а также ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%).

Отметим, что Анатолию Сердюкову удалось сделать в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на громкий коррупционный скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны». Спустя всего два года господин Сердюков стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации.

 



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